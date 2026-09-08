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הסערה בסיעה החסידית

דרמה לילית בנתניה: גור דרשה "מכתב התחייבות" - בצאנז סירבו ורשמו ניצחון

נציגי חסידות גור ניסו להפגין כוח ולדרוש התחייבות כתובה | בפגישה טעונה שנערכה בנתניה, הבהירו בצאנז כי הם כפופים למועצת גדולי התורה ולאדמו"ר מצאנז בלבד - ובגור נאצלו לסגת מדרישתם | 'כיכר השבת' עם מאחורי הקלעים של המתיחות ב'אגודת ישראל' (חדשות)

2תגובות
מוטי בבצ'יק וח"כ משה רוט (צילום: יונתן זינדל וחיים גולדברג, פלאש 90)

לאחר שניסו להפגין כוח ולדרוש התחייבות כתובה, נציגי חסידות גור נסוגו הלילה מדרישתם. בפגישה טעונה שנערכה בנתניה, הבהירו בצאנז כי הם כפופים למועצת גדולי התורה ולאדמו"ר מצאנז בלבד. 'כיכר השבת' עם מאחורי הקלעים של המתיחות ב'אגודת ישראל'.

המשבר הנוכחי החל כאשר ב ניסו "לעשות שריר" מול חסידות צאנז. עסקני גור הציבו דרישה לפיה על נציגי צאנז לחתום על מכתב התחייבות מטעמם, בדומה למסמך עליו חתמו בחסידות לפני מספר שנים. בצאנז סירבו בתוקף לדרישה, והעבירו מסר ברור, "הדבר הזה לא יקרה, אנחנו לא חוזרים על טעות פעמיים".

בעקבות המבוי הסתום והסירוב המוחלט, הוחלט בגור לשגר אתמול בערב משלחת בכירה לקריית צאנז בנתניה. נציגי גור, מוטי בבצ'יק, יונתן חסיד וחנוך דרנגר, נועדו עם נציגי חסידות צאנז, ברל שטמר ורייכמן, בניסיון אחרון להפעיל לחץ.

במהלך הפגישה, ניסו נציגי גור להסביר את כובד המשקל של בקשתם וטענו כי מדובר בדרישה של האדמו"ר מגור.

למרות הניסיונות לשכנע, משלחת צאנז עמדה בפרץ. בצעד נחרץ שמשקף את עצמאותה של החצר, השיבו נציגי צאנז לעמיתיהם מגור, "איננו כפופים אליכם. גם לנו יש אדמו"ר, ולדעתו והכרעתו יש משקל שווה בדיוק כמו לדעתם של האדמו"רים מגור, ויז'ניץ ובעלזא".

השיא של הדרמה הלילית הגיע לקראת סיום הדיון. נציגי צאנז חתמו את הפגישה בהבהרה חדה לפיה החסידות כפופה אך ורק להכרעותיה של מועצת גדולי התורה ולהוראותיו של האדמו"ר מצאנז, ואינה סרה למרותה של שום חצר אחרת.

כשהבינו בגור כי בצאנז לא מתכוונים למצמץ או להיכנע לתכתיבים, הם נאלצו לסגת מהדרישה למכתב ההתחייבות, והפגישה הסתיימה בקיפול של נציגי גור.
אגודת ישראלמועצת גדולי התורהחסידות גורצאנזמוטי בבצ'יקמשה רוטחסידות צאנזבחירות 2026

2 תגובות

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2
רוט הזה הוא במקום גור? מי הוא בכלל?
דוד
1
כל אגודת ישראל ביחד שווה שני מנדטים ויושבים בקולות ליטאיים על כסאותיהם
כל אגודת ישראל

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