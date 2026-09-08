לאחר שניסו להפגין כוח ולדרוש התחייבות כתובה, נציגי חסידות גור נסוגו הלילה מדרישתם. בפגישה טעונה שנערכה בנתניה, הבהירו בצאנז כי הם כפופים למועצת גדולי התורה ולאדמו"ר מצאנז בלבד. 'כיכר השבת' עם מאחורי הקלעים של המתיחות ב'אגודת ישראל'.

המשבר הנוכחי החל כאשר בחסידות גור ניסו "לעשות שריר" מול חסידות צאנז. עסקני גור הציבו דרישה לפיה על נציגי צאנז לחתום על מכתב התחייבות מטעמם, בדומה למסמך עליו חתמו בחסידות לפני מספר שנים. בצאנז סירבו בתוקף לדרישה, והעבירו מסר ברור, "הדבר הזה לא יקרה, אנחנו לא חוזרים על טעות פעמיים".

בעקבות המבוי הסתום והסירוב המוחלט, הוחלט בגור לשגר אתמול בערב משלחת בכירה לקריית צאנז בנתניה. נציגי גור, מוטי בבצ'יק, יונתן חסיד וחנוך דרנגר, נועדו עם נציגי חסידות צאנז, ברל שטמר ורייכמן, בניסיון אחרון להפעיל לחץ.

במהלך הפגישה, ניסו נציגי גור להסביר את כובד המשקל של בקשתם וטענו כי מדובר בדרישה של האדמו"ר מגור.

למרות הניסיונות לשכנע, משלחת צאנז עמדה בפרץ. בצעד נחרץ שמשקף את עצמאותה של החצר, השיבו נציגי צאנז לעמיתיהם מגור, "איננו כפופים אליכם. גם לנו יש אדמו"ר, ולדעתו והכרעתו יש משקל שווה בדיוק כמו לדעתם של האדמו"רים מגור, ויז'ניץ ובעלזא".

השיא של הדרמה הלילית הגיע לקראת סיום הדיון. נציגי צאנז חתמו את הפגישה בהבהרה חדה לפיה החסידות כפופה אך ורק להכרעותיה של מועצת גדולי התורה ולהוראותיו של האדמו"ר מצאנז, ואינה סרה למרותה של שום חצר אחרת.

כשהבינו בגור כי בצאנז לא מתכוונים למצמץ או להיכנע לתכתיבים, הם נאלצו לסגת מהדרישה למכתב ההתחייבות, והפגישה הסתיימה בקיפול של נציגי גור.