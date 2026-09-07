ד"ר נחומי יפה ( צילום: חיה כהן )

מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר, הודיעה לפני זמן קצר (שני) על צירופה של ד"ר נחומי יפה לרשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. זו הפעם הראשונה בה מפלגה חרדית המתמודדת לכנסת מצרפת אישה לרשימתה.

ד"ר יפה (50), תושבת ירושלים ואם לשלושה, היא חוקרת פסיכולוגיה פוליטית ובשנה האחרונה פועלת באוניברסיטת הרווארד במסגרת מחקר המתקיים על המגזר החרדי בפרויקט 'ישראל והכלכלה האזורית'. זאת לצד היותה חברת סגל בכירה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2020, מונתה יפה ליועצת מיוחדת לענייני המגזר החרדי במועצה לביטחון לאומי ועסקה רבות באתגרי העוני במגזר החרדי. לאחר טבח השבעה באוקטובר, הקימה חמ"ל חרדי שבו התנדבו עשרות אלפי חרדים בסיוע נרחב למפוני העוטף ומשפחות שכולות. ד"ר יפה גדלה והתחנכה בחסידות סלונים בירושלים, ושימשה כמורה לדינים והיסטוריה בסמינר החרדי 'הישן' וב'סניף'. בנוסף, כתבה את תכניות הלמידה בהיסטוריה לכיתות י"א - י"ב בכלל הסמינרים החרדים. האולטימטום נגמר, נתניהו שותק: ראש הממשלה נגד הליכוד משה בשן | 21:01 הצטרפותה של ד"ר יפה למפלגת 'הציבור החרדי' מהווה צעד חסר תקדים בפוליטיקה החרדית. עד כה, כל המפלגות החרדיות שהתמודדו לכנסת כללו אך ורק גברים ברשימותיהן, והנושא של ייצוג נשים היה נושא רגיש במיוחד. מפלגת 'הציבור החרדי', שהושקה לפני כשבוע, מבקשת להציע קול חרדי עצמאי וחדש. על פי סקר שפורסם בחדשות 12, המפלגה זוכה ל-1.2% תמיכה, נתון המשקף עשרות אלפי תומכים וכמעט שני מנדטים.

ד"ר נחומי יפה בועידת תל אביב "עתיד ישראל" ( צילום: דוברות ועידת אוניברסיטת תל אביב )

מחקריה של ד"ר יפה על הציבור החרדי עוררו הדים רבים בעבר. במחקר שנערך במכון 'נתוני אמת' בהובלתה, נחשף כי קרוב למחצית מהחרדים שואפים להשתלב בחברה הישראלית מבחינה כלכלית וחברתית. המחקר גילה פער משמעותי בין מה שהציבור החרדי חושב לבין מה שהוא חושב שהוא חושב.

יו"ר המפלגה מוטי לייטנר הבהיר בריאיון לאולפן 'כיכר השבת' כי המפלגה מתחייבת לתמיכה חד-משמעית בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, ודוחה בנחישות את הטענות על מימון מגורמי שמאל. לייטנר הדגיש כי כל התרומות מגיעות מאנשי ימין ומעולם התורה בלבד.

הצטרפותה של ד"ר יפה למפלגה מעוררת שאלות רבות לקראת הבחירות הקרובות, ומסמנת שינוי אפשרי בנוף הפוליטי החרדי. יצוין כי בעבר, לייטנר התייחס לשאלת שילוב נשים ברשימה והבהיר את עמדתה השלילית של המפלגה בנושא זה, עד כאמור לשינוי שהגיע הערב.