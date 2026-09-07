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בעקבות ההדחה ב'דגל'

גורמים בחסידות בעלזא מתדרכים: ההחלטה נפלה - ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק

ישראל אייכלר, נציג חסידות בעלזא ב'יהדות התורה' המכהן כעת כסגן שר התקשורת, וכיהן בכנסת לסירוגין מאז שנת 2003, צפוי להיות מוחלף ברשימה לקראת הבחירות לכנסת ה-26, כך מתדרכים גורמים בחסידות בעלזא | כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', מי שיחליף אותו יהיה בכיר החסידות אליקים שטארק (חדשות)

42תגובות
אליקים שטארק וישראל אייכלר (צילום: אנשיל בעק | יונתן זינדל / פלאש 90)

בעקבות הדחתם של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מ'דגל התורה' בידי עסקני המפלגה לקראת הבחירות הקרובות, גם בחסידות בעלזא צפוי סגן שר התקשורת ישראל אייכלר להיות מוחלף לאחר שנים רבות בכנסת.

כפי שנחשף אמש ב'כיכר השבת', מי שצפוי להחליף את אייכלר שמכהן מאז שנת 2003 לסירוגין כחבר-כנסת וכנציג החסידות ברשימת 'אגודת ישראל', הוא אליקים שטארק.

הבוקר, גורמים בחסידות בעלזא מתדרכים כי ההחלטה נפלה ואייכלר יוזז ובמקומו יוצב אחד מבכירי החסידות הצעירים והנמרצים, אליקים שטארק, שכוכבו דרך מאוד לאחרונה בחסידות ומחוצה לו והוא נחשב כאהוד ביותר על בנו יחידו וחביבו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

כיום, שטארק מכהן כיו"ר ועד הפועל של החסידות ובבחירות המקומיות האחרונות, הוא למעשה ניהל את כל המערך הפוליטי וצבר ניסיון רב בתחום הפוליטי.

ל'כיכר השבת' נודע כי לאחרונה האדמו"ר מבעלזא בירך את שטארק ואמר לו כי הוא הולך להיות הנציג הבא של החסידות בבחירות לכנסת.

עוד נודע ל'כיכר השבת' כי סגן השר אייכלר היה בהלם כאשר קיבל ביממה האחרונה את הבשורה, אך הבהיר כי כל מה שהאדמו"ר יחליט - הוא מקבל.

גורמים בחסידות בעלזא אומרים ל'כיכר השבת' כי "אפשר לומר שאייכלר ממש נפגע מהמהלך, הוא לא ציפה לזה - אבל כחסיד נאמן, הוא מקבל את ההחלטה". לדבריהם, "זה כבר היה נראה סגור שאייכלר ימשיך, ועכשיו הכל השתנה. ייתכן שבגלל ההחלטה ב'דגל' להדיח את הח"כים הוותיקים והטובים, אז גם פה הוחלט לבצע רענון".
אגודת ישראלבעלזאישראל אייכלראליקים שטארקבחירות 2026

42 תגובות

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24
גל ההדחות מוכיח שגם לחרדים יש גבול. שאפו.
יוד
גל ההדחות מוכיח שהחרדים למדו מהחילונים את מידת ההשחתה והאכזריות ואי הכרת הטוב שזה יסוד ביהדות, מותר וחובה להחליף נציגים כשהם לא מתפקדים אבל כשמדובר בנציגים מצוינים בשיא התפקוד מדוע להחליף? כי זה מודרני? או כי איזה צעיר משועמם רוצה 'עקשן'?
משה
המחפש השתלבות בישראליות מקבל
אופניק
להדיח גם את גולקנוף וטסלר הם באמת לא ראויים
גם את גולקנוף ואת טסלר
23
זה כמו אדם שלא החליף גרביים שבוע, ואז מחליף את גרב ימין בגרב שמאל. רוצים שינוי
משה זוכמיר
22
הזיה...לא יפה.
דגכדגכ

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