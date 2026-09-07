חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני ( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

ביטאון 'דגל התורה', 'יתד נאמן', התייחס הבוקר (שני) לראשונה להדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מרשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה.

בסיעה הליטאית הדגישו כי ההחלטה להדיח את השניים אינה בשל חוסר אמון, וכי השניים פעלו לאורך כל הקדנציה על פי הנחיות גדולי ישראל. בפתח הדיווח ב'יתד נאמן' נכתב: "מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', מאשרת בימים אלו את הרכב הרשימה לכנסת לאחר ריענון שורותיה בנציגים חדשים". בביטאון 'דגל' ביקשו להדגיש: "יודגש כי בניגוד לדיווחים השקריים, החלטת הריענון אינה הבעת חוסר אמון בנציגי 'דגל התורה' שעשו את פעילותם לאורך כל הקדנציה על פי הנחיית גדולי ישראל שליט"א ונועצו עימם בכל צעד ושעל. כך עשו גם לאורך כל שנות פעילותם על פי הנחיית גדולי ישראל זצוק"ל". בהלה בבית החרדי: הפורץ נכנס לתוך החדרים בזמן שכולם בפנים ישנו דניאל הרץ | 10:42 עוד נכתב בביטאון: "לאחר ש'חוק הגיוס' טורפד ולא התקדם בניגוד לכל ההבטחות הקואליציוניות, שהופרו שוב ושוב, ציינו גדולי ישראל שליט"א במכתבם (שפורסם ביתד נאמן), כי הח"כים עשו כל שביכולתם כדי לגרום להסדרת מעמדם של בני הישיבות ואברכי הכוללים. הצורך בריענון השורות אינו מהווה אפוא הבעת אי אמון כפי שניסו לטעון גורמים כאלו ואחרים".

ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: דניאל נפוסי )

יצוין כי בביטאון 'דגל התורה' לא הזכירו את שמותיהם של ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב, אך ציינו כי 'מועצת גדולי התורה' מאשרת בימים אלו את רשימת 'דגל' לכנסת הבאה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', מספר חברי 'מועצת גדולי התורה' הביעו בימים האחרונים התנגדות נחרצת להדחת גפני ומקלב וטענו כי 'שיקולים זרים' הוכנסו להחלטה.

במוצאי שבת האחרון יצאה הודעה רשמית מבית המנהיג הגאון רבי דב לנדו, בה נמסר כי הרב פנה במכתבים אישיים לשני חברי הכנסת והודה להם על פעילותם, אך הבהיר כי עקב הצורך בריענון שורות, השניים יעזבו את הכנסת.

המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה אמור להצטרף למכתב, החליט שלא להתערב והביע את דעתו בפני מקורביו כי הוא מתנגד להדחה.

גורמים בכירים המקורבים לח"כ גפני טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הניסיון להוציא את המהלך לפועל נעשה "במחשכים" תוך הכחשות חוזרות ונשנות מצד אנשי ביתו של הרב לנדו.