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ממתינים לאישור המועצת

ביטאון 'דגל התורה' בהתייחסות ראשונה להדחה הדרמטית של גפני ומקלב: "לא מדובר בהבעת אי אמון"

"הח"כים עשו כל שביכולתם להסדרת מעמד בני הישיבות" • ביטאון 'דגל התורה' מתייחס לראשונה להדח חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב | בביטאון טענו כי לא מדובר באי אמון: "הח"כים פעלו לאורך כל הקדנציה על פי הנחיית גדולי ישראל ונועצו עימם בכל צעד ושעל" | ההדחה ממתינה לאישור ה'מועצת' (חדשות, חרדים)

22תגובות
חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (צילום: Olivier Fitoussi/Flash90)

ביטאון 'דגל התורה', 'יתד נאמן', התייחס הבוקר (שני) לראשונה להדחת חברי הכנסת ו מרשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה.

בסיעה הליטאית הדגישו כי ההחלטה להדיח את השניים אינה בשל חוסר אמון, וכי השניים פעלו לאורך כל הקדנציה על פי הנחיות גדולי ישראל.

בפתח הדיווח ב'יתד נאמן' נכתב: "מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', מאשרת בימים אלו את הרכב הרשימה לכנסת לאחר ריענון שורותיה בנציגים חדשים".

בביטאון 'דגל' ביקשו להדגיש: "יודגש כי בניגוד לדיווחים השקריים, החלטת הריענון אינה הבעת חוסר אמון בנציגי 'דגל התורה' שעשו את פעילותם לאורך כל הקדנציה על פי הנחיית גדולי ישראל שליט"א ונועצו עימם בכל צעד ושעל. כך עשו גם לאורך כל שנות פעילותם על פי הנחיית גדולי ישראל זצוק"ל".

עוד נכתב בביטאון: "לאחר ש'חוק הגיוס' טורפד ולא התקדם בניגוד לכל ההבטחות הקואליציוניות, שהופרו שוב ושוב, ציינו גדולי ישראל שליט"א במכתבם (שפורסם ביתד נאמן), כי הח"כים עשו כל שביכולתם כדי לגרום להסדרת מעמדם של בני הישיבות ואברכי הכוללים. הצורך בריענון השורות אינו מהווה אפוא הבעת אי אמון כפי שניסו לטעון גורמים כאלו ואחרים".

ראש הישיבה הגר"ד לנדו (צילום: דניאל נפוסי)

יצוין כי בביטאון 'דגל התורה' לא הזכירו את שמותיהם של ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב, אך ציינו כי 'מועצת גדולי התורה' מאשרת בימים אלו את רשימת 'דגל' לכנסת הבאה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', מספר חברי 'מועצת גדולי התורה' הביעו בימים האחרונים התנגדות נחרצת להדחת גפני ומקלב וטענו כי 'שיקולים זרים' הוכנסו להחלטה.

במוצאי שבת האחרון יצאה הודעה רשמית מבית המנהיג הגאון רבי דב לנדו, בה נמסר כי הרב פנה במכתבים אישיים לשני חברי הכנסת והודה להם על פעילותם, אך הבהיר כי עקב הצורך בריענון שורות, השניים יעזבו את הכנסת.

המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה אמור להצטרף למכתב, החליט שלא להתערב והביע את דעתו בפני מקורביו כי הוא מתנגד להדחה.

גורמים בכירים המקורבים לח"כ גפני טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הניסיון להוציא את המהלך לפועל נעשה "במחשכים" תוך הכחשות חוזרות ונשנות מצד אנשי ביתו של הרב לנדו.
משה גפניאורי מקלבבחירות 2026

22 תגובות

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15
כל השנים גפני אומר שדגל זה דעת תורה הכל גדולי ישראל, רק מרעננים שורות ומזיזים אותו ויוצא כל קצפו על גדולי ישראל ופתאום דגל שייכת לו ואיך זה שהזיזו אותו בכלל, תבין גפני הדרישה לרענון שורות הגיעה מהשטח!! היה נמאס למצביעים מזה שאתם דבוקים לכסא וכבר לא זמינים לציבור, בנוסף לכישלון בהעברת חוק הגיוס, בלי
גפני בכיעורו
לציבור נמאס גם מגוטרמן, להעיף את גוטרמן והרלשית שלו שבטוחה שהציבור טיפש וניתן לזלזל בו אבל לא לעולם חוסן.
מאיר
הציבור אכן טיפש. עובדה שהוא מצביע לדבר הזה.
מחשיך
אין בעיה בעצם השינוי יש בעיה בדרך הנוראית שזה נעשה.
147
תגובה נפלאה המלמדת על הלך הרוח בחברה החרדית, יש 'דרישה' לכפות על הרבנים מה צריך לעשות, תפיסת הליברליזם של הציונות הדתית, אין ספק שהחרדים במשבר ובפיצול זהותי בימים אלו, רק עשו טובה, ע"מ למנוע בלבול, פשטו את המדים השחורים ושימו סנדלים אין צורך להמתין דור כמו שהיה אצל 'המזרחי'
ערבוביא
14
יופי סוף סוף יחזרו עשרות אלפי מצביעים לדגל אחרי שמאסו באותה רשימה עם אותם אנשים 40 שנה... זה לא ירושה ולא אדמורות כל 10 שנים להחליף ולרענן זה מביא לסיאוב אם לא
עכשיו אפשר להצביע ג
יעקב אשר חייב ללכת הביתה
עכשיו אסור להצביע
13
הגיע הזמן שכל נציג ציבור יועמד למבחן מול ההשגים שלו ואם כשל שילך הביתה...אצל החילונים זה מבחן הציבור ואצלנו זה מבחן גדולי ישראל
אביב החרדי

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