דודי זלץ עם הגר"ד לנדו ( צילום: יעקב נחומי )

על אף ההתנגדות החריפה שיש בקרב חברי מועצת גדולי התורה להדחה בידי העסקנים המקורבים לביתו של המנהיג הרב דב לנדו, ככל הנראה הרכבת כבר יצאה לדרכה ולא נראה התנגדות פומבית משמעותית שתמנע את ההדחה. העסקונה הליטאית לא מבזבזת זמן וכבר כעת מגבשת את הרשימה לכנסת הבאה.

כזכור, אמש באישון ליל, פרסמו אנשי ביתו של הרב לנדו באמצעות קבוצת הוואטסאפ, כי החליטו להדיח את חברי הכנסת הוותיקים, משה גפני ואורי מקלב וזאת בשל הצורך לרענן שורות. כך שלפי התכנון נכון לשעת כתיבת שורות אלו, המינויים יהיו בשיטת הריץ'-רץ', כך שביתו של הרב הירש אמנם הפסיד את ההנהגה אך יצליח להכניס שני חברי כנסת.

הראשונים ברשימה יהיו חברי הכנסת המכהנים, יעקב אשר - המקורב לבית הרב לנדו ויצחק פינדרוס - המקורב לבית הרב הירש, ישובצו במקום הראשון והשני ברשימת דגל התורה, ובמקום הראשון השלישי ברשימה המשותפת עם אגודת ישראל.

משה רוזנטל עם יעקב אשר ( צילום: יהודה פרקוביץ )

אחריהם ברשימה של דגל התורה, יהיה מנהל מחלקת חינוך בעיריית בני ברק, דמות אנונימית יחסית בשם משה רוזנטל, שישובץ במקום החמישי ברשימת יהדות התורה.

במקום הבא אחריו יהיה המקורב לבית הרב הירש, יו"ר איגוד בני הישיבות (הבוקר אביו נפטר, 'כיכר השבת' משגרים לו כוס תנחומים. ח"ב) יהודה ויספיש, שיהיה במקום השביעי ברשימה המשותפת.

יהודה וייספיש עם הגרמ"ה הירש ( צילום: יעקב נחומי )

דודי זלץ, שהיה בעבר עוזרו של חבר הכנסת אשר וכיום הוא ממלא מקום של ראש עיריית ביתר עילית, היה אמור להשתבץ במקום השלישי או הרביעי, אך בשל הצלחתו בביתר עילית, הוא שובץ כרגע במקום החמישי, כך שרק במידה ויהדות התורה תכנס לקואליציה, הוא ייבחר לכנסת.

במקום השישי צפוי להיות איש 'דגל התורה' מטבריה, דוד אוחנה ואחריו, חבר הכנסת לשעבר אליהו ברוכי.