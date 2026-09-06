הרשות לאכיפה במקרקעין הדביקה היום (ראשון) צו הריסה לבנייה בלתי חוקית שבוצעה במתחם הסמוך לקברו של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל בבית העלמין בנתניה. הצו הוצא לאחר שבבדיקת גורמי האכיפה עלה כי מדובר בבנייה רחבת היקף ללא היתר וללא התאמה לתכנית החלה על הקרקע.

השטח עליו בוצעה הבנייה הבלתי חוקית משתרע על פני כ-1,400 מ"ר, והוא מיועד כשטח קבורה לציבור הרחב. חלק מהשטח אף חורג ממתחם בית הקברות. עבודות הבנייה והשימוש שנעשו במקום נבדקו על ידי הרשות, ובעקבות הממצאים הוצא צו ההריסה ביחס לבנייה הבלתי חוקית שבוצעה במתחם.

ברשות לאכיפה במקרקעין הדגישו כי הצו אינו מתייחס לקברו של הרב זצ"ל, אלא לבנייה שבוצעה בשטח הסמוך לו במסגרת ההשתלטות על המקרקעין. "בנייה בלתי חוקית לא תהפוך לעובדה מוגמרת", נמסר מהרשות. "הרשות תפעל בנחישות להסרת הבנייה ולהשבת השטח לקדמותו לטובת הציבור. הרשות תמשיך לפעול נגד בנייה בלתי חוקית במרחבים ציבוריים, ותנקוט בכל כלי האכיפה העומדים לרשותה לשם כך".

כזכור, הרב עמוס גואטה זצ"ל נרצח באכזריות ביום ראשון, ה' בתמוז תשפ"ו (1 ביולי 2026), בביתו ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה. הרב, שהיה ידוע כמקובל וכאיש חסד שטיפל באנשים נזקקים, נדקר למוות בשעות הבוקר המוקדמות. החשוד ברצח נעצר לאחר מצוד משטרתי, כאשר תיעוד חשף כי דקות ספורות לאחר הרצח הגיע למקווה טהרה בעיר, ככל הנראה בניסיון להיטמע בין הטובלים.

במלאות השלושים להירצחו, נשא הפוסק הגאון רבי בנימין חותה דברי הספד בהם קרא לתלמידיו הרבים של הרב לעזוב את המיסטיקה ולהתמקד קודם כל בתורה - שזו מורשתו האמיתית ומפעל חייו של הרב זצ"ל.