אירוע חמור בבני ברק: ילדה כבת 5 נפצעה באורח קשה בתוך ביתה כתוצאה מתאונה ביתית קשה במיוחד, אשר הסתיימה בקטיעה חלקית של אצבעותיה.

האירוע התרחש כאשר דלת כבדה בבית המשפחה החרדית נטרקה בעוצמה על ידה של הילדה הקטנה, ומחמת עוצמת המכה והמשקל הרב של הדלת נקטעו אצבעותיה, לעיניהם ההמומות של בני המשפחה המובילים שזעקו לעזרה. כוחות הרפואה וההצלה הוזעקו במהירות אל הזירה. חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום תוך זמן קצר נחשפו למראה הקשה והחלו מיד בהענקת טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים. החובשים, מנחם סלובטיצקי ושלמה קצין, פעל במקצועיות ובמהירות הנדרשת באירועים מסוג זה, טיפלו בדימום המאסיבי ופעלו באופן מיידי לשימור חלקי האצבעות שנקטעו, תוך שהם מניחים אותם בתוך שקית קרח מיוחדת. פעולה זו נחשבת לקריטית ביותר בדקות הראשונות שלאחר קטיעה, שכן היא שומרת על חיוניות הריקמות ומעלים משמעותית את הסיכויים להצלחת ניתוח חיבור מחדש.

הזירה בבני ברק ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

לאחר סדרת הטיפולים הראשוניים והמיידיים בשטח, הועלתה הילדה במהירות לאמבולנס של איחוד הצלה ופונתה תחת פיקוח רפואי הדוק לבית החולים שיבא בתל השומר. עם הגעתה לחדר הטראומה בבית החולים, הועברה הילדה לטיפול דחוף של צוותים כירורגיים ומומחים לפיזיותרפיה וניתוחי יום, אשר נכנסו איתה לסדרת ניתוחים מורכבים בניסיון להציל ולאחות את האצבעות שנקטעו.

מדובר בתזכורת כואבת וקשה למפגעים ולסכנות הטמונות לעיתים בתוך הבית פנימה, בפרט בכל הנוגע לדלתות כבדות, דלתות ממ"ד או דלתות כניסה, העלולות ליצור פציעות מעיכה וקטיעה קשות בקרב ילדים קטנים.

מומחי בטיחות שבים ומדגישים מדי תקופה את החשיבות העליונה בהתקנת עזרי בטיחות, כמו בולמי טריקה ומעצורי דלתות, שנועדו למנוע אסונות קשים מסוג זה ולהגן על אצבעותיהם הרכות של ילדים.