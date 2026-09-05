 דלג לתוכן הראשי
"חלקים בשקית קרח"

סיוט בבית החרדי: דלת כבדה נטרקה על בת 5, אצבעותיה נקטעו ומצבה קשה

ילדה כבת 5 נפצעה באורח קשה בביתה בבני ברק לאחר שדלת כבדה נטרקה על ידה וגרמה לקטיעת אצבעותיה. חובשי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, שכלל שימור חלקי האצבעות שנקטעו בשקית קרח מיוחדת, ופינו אותה בדחיפות לבית החולים (בארץ)

2תגובות

אירוע חמור בבני ברק: ילדה כבת 5 נפצעה באורח קשה בתוך ביתה כתוצאה מתאונה ביתית קשה במיוחד, אשר הסתיימה בקטיעה חלקית של אצבעותיה.

האירוע התרחש כאשר דלת כבדה בבית המשפחה החרדית נטרקה בעוצמה על ידה של הילדה הקטנה, ומחמת עוצמת המכה והמשקל הרב של הדלת נקטעו אצבעותיה, לעיניהם ההמומות של בני המשפחה המובילים שזעקו לעזרה.

כוחות הרפואה וההצלה הוזעקו במהירות אל הזירה. חובשי איחוד הצלה שהגיעו למקום תוך זמן קצר נחשפו למראה הקשה והחלו מיד בהענקת טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים. החובשים, מנחם סלובטיצקי ושלמה קצין, פעל במקצועיות ובמהירות הנדרשת באירועים מסוג זה, טיפלו בדימום המאסיבי ופעלו באופן מיידי לשימור חלקי האצבעות שנקטעו, תוך שהם מניחים אותם בתוך שקית קרח מיוחדת.

פעולה זו נחשבת לקריטית ביותר בדקות הראשונות שלאחר קטיעה, שכן היא שומרת על חיוניות הריקמות ומעלים משמעותית את הסיכויים להצלחת ניתוח חיבור מחדש.

הזירה בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

לאחר סדרת הטיפולים הראשוניים והמיידיים בשטח, הועלתה הילדה במהירות לאמבולנס של איחוד הצלה ופונתה תחת פיקוח רפואי הדוק לבית החולים שיבא בתל השומר. עם הגעתה לחדר הטראומה בבית החולים, הועברה הילדה לטיפול דחוף של צוותים כירורגיים ומומחים לפיזיותרפיה וניתוחי יום, אשר נכנסו איתה לסדרת ניתוחים מורכבים בניסיון להציל ולאחות את האצבעות שנקטעו.

מדובר בתזכורת כואבת וקשה למפגעים ולסכנות הטמונות לעיתים בתוך הבית פנימה, בפרט בכל הנוגע לדלתות כבדות, דלתות ממ"ד או דלתות כניסה, העלולות ליצור פציעות מעיכה וקטיעה קשות בקרב ילדים קטנים.

מומחי בטיחות שבים ומדגישים מדי תקופה את החשיבות העליונה בהתקנת עזרי בטיחות, כמו בולמי טריקה ומעצורי דלתות, שנועדו למנוע אסונות קשים מסוג זה ולהגן על אצבעותיהם הרכות של ילדים.

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
וואיי מצער לשמוע! בעזרת ה' יצליחו להציל לה את כל האצעות ע"י תפירה בגיל כזה עוד אפשרי להציל, גם לי ולאימי נקטעה אצבע אחת בגילאים מבוגרים וב"ה הצליחו להציל אותן. רפואה שלמה והחלמה מהירה
מקווים לבשורות טובות
1
רפואה שלמה ומהירה !!!!!!!!!!
יוכי

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר