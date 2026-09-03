אב שכול מ-7 באוקטובר הותקף קשות; לוחמים פשטו על בתי החשודים

אירוע אלימות אלים שהתרחש בסוף השבוע האחרון בסמטאות עכו העתיקה עורר סערה רבה: תושב חיפה, אב שכול שאיבד את בתו בטבח הנורא במסיבת ה"נובה" ב-7 באוקטובר, הותקף בברוטליות קשה על ידי שני תושבים מקומיים.

המשטרה מסרה היום (חמישי) האירוע הקשה התרחש במהלך השבת האחרונה, כאשר האב השכול טייל לתומו במרחב הציבורי בעיר העתיקה כשהוא מלווה בכלבו. במהלך הטיול אירע מפגש בין כלבו לבין כלב אחר שהיה במקום, והתפתח עימות מילולי בין הבעלים. בעלי הכלב השני טענו בלהט כי כלבם הותקף על ידי כלבו של האב השכול, ובתוך רגעים ספורים גלש הוויכוח המילולי לפסים אלימים וקשים במיוחד, כאשר השניים החלו להכות את האדם המבוגר בעוצמה רבה בכל חלקי גופו וגרמו לו לפציעות.

מיד עם קבלת הדיווח הראשוני על אירוע האלימות החמור, הוזעקו למקום כוחות משטרה מתחנת עכו במרחב "אשר", אשר פתחו באופן מיידי בחקירה נמרצת. לאור חומרת המעשה והרקע הרגיש של הקורבן, הופעלו זרועות החקירה והמודיעין של התחנה בפעילות מבצעית מהירה, במטרה להביא לאיתורם ולתפיסתם של המעורבים בתקיפה בתוך זמן קצר.

המאמצים של החוקרים נשאו פרי במהירות, וכעבור פרק זמן קצר בלבד הצליחה המשטרה לחשוף את זהותם המלאה של שני החשודים במעשה – צעירים בשנות ה-20 לחייהם, תושבי עכו העתיקה.

לאחר גיבוש התשתית הראייתית והתחזקות המידע המודיעיני על מקום הימצאם, יצאה המשטרה לפעילות גלויה ונחושה. לפנות בוקר פשטו כוחות מבצעיים משולבים – שכללו את בלשי תחנת עכו, לוחמי יחידת המסתערבים (ימ"ס), צוותי יס"מ וסיירי המשטרה – על בתיהם של החשודים בלב עכו העתיקה. הכוחות הביאו למעצרם של השניים והעבירו אותם לחקירה פרונטלית בתחנת המשטרה. בתום חקירתם האינטנסיבית, ומאחר ומדובר באירוע בריונות חמור במרחב הציבורי, נכלאו השניים באופן מיידי.

בהתאם לצרכי החקירה ולממצאים שנאספו על ידי חוקרי תחנת עכו, הובאו השניים לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט. המשטרה ביקשה להותיר את החשודים מאחורי סורג ובריח לצורך השלמת סדרת פעולות חקירה נוספות, ובית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של שני הצעירים עד לתאריך 7.9.26. בדוברות המשטרה שבו והדגישו בעקבות המעצר כי משטרת ישראל תמשיך לגלות אפס סובלנות כלפי גילויי אלימות ובריונות מכל סוג שהוא במרחב הציבורי, ותפעל בנחישות, בכל האמצעים העומדים לרשותה, כדי להביא למיצוי מלא של הדין עם פורעי החוק.