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מי יחיה

נס בלתי נתפס: המשאית איבדה שליטה והעיפה אם ובתה לתוך חנות

אם ובתה צעדו על המדרכה בקריית גת כאשר משאית איבדה שליטה, סטתה ממסלולה והעיפה אותן אל תוך חנות סמוכה (חדשות בארץ) 

רגע אחד של הליכה שגרתית הפך בתוך שניות לאירוע שיכול היה להסתיים באסון. ליאת ונגרובסקי, תושבת יד בנימין, סיפרה כי אתמול צעדה יחד עם בתה על המדרכה בקריית גת, כאשר לפתע משאית איבדה שליטה.

על פי העדות שפרסמה ונגרובסקי, המשאית סטתה ממסלולה, פגעה באזור שבו צעדו השתיים והעיפה אותן לתוך חנות.

הפגיעה והכניסה הפתאומית אל תוך החנות תעדו את רגעי הדרמה, אך האירוע הסתיים בלא פחות מנס גדול.

נס בלתי נתפס: המשאית איבדה שליטה והעיפה אם ובתה לתוך חנות
נס בלתי נתפס: המשאית איבדה שליטה והעיפה אם ובתה לתוך חנות (צילום: רשתות חברתיות )

ונגרובסקי כתבה כי היא ובתה יצאו מהאירוע כשהן בסדר, והדגישה את תחושת ההודיה על כך שהתוצאה לא הייתה קשה בהרבה.

המקרה הוא עדות מצמררת, אך לצערנו לא נדירה. עד כמה הולכי רגל חשופים לסכנה גם כאשר הם נמצאים במקום שאמור להיות בטוח עבורם, על המדרכה. אובדן שליטה של כלי רכב כבד, אפילו למשך שניות בודדות, עלול להפוך רחוב עירוני לזירת סכנה של ממש.
תאונהקריית גתבטיחות בדרכיםמשאיותתאונות דרכים
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