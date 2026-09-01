מחדל מציל חיים: אופנוען מופרע נעלם לפתע מהצומת 

הדלת פתוחה: אופנוען מופרע נעלם לפתע מהצומת ( צילום: רשתות חברתיות )

רגע של אימה תועד בימים האחרונים במצלמות אבטחה בעיר בוגה שבקולומביה: אופנוען שהגיע במהירות לצומת התנגש באוטובוס ציבורי, הועף מעוצמת הפגיעה – ובאופן כמעט בלתי נתפס מצא את עצמו בתוך האוטובוס במקום להתרסק על הכביש.

התאונה התרחשה ביום ראשון, בסביבות השעה 13:39, בצומת הרחובות במרכז בוגה . זמן קצר לאחר מכן החלו סרטוני האבטחה מהתאונה להתפשט ברשתות החברתיות. על פי התיעוד והדיווחים בתקשורת המקומית, האופנוען הגיע לצומת במהירות ופגע באוטובוס שעבר במקום. בכמה מהדיווחים נטען כי הוא חצה את הצומת כאשר הרמזור היה אדום.

הדלת פתוחה: אופנוען מופרע נעלם לפתע מהצומת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:14 הדלת פתוחה: אופנוען מופרע נעלם לפתע מהצומת ( צילום: רשתות חברתיות )

מעוצמת ההתנגשות הועף הרוכב מהאופנוע. אלא שבדיוק בנקודת הפגיעה הייתה דלת האוטובוס פתוחה. במקום להתנגש בדופן הסגורה של האוטובוס ולהתרסק על הכביש, הוא עבר דרך הפתח ונזרק לתוך תא הנוסעים.

המצלמה שבתוך האוטובוס תיעדה את הרגע שבו הרוכב נוחת בתוך הרכב, כשהוא נראה המום ומתקשה להתאושש. לאחר כמה שניות הוא הצליח להתרומם, ובסופו של דבר יצא מהאוטובוס בכוחות עצמו.

הדלת הפתוחה, שבנסיבות רגילות הייתה עלולה להיחשב למחדל בטיחותי, הפכה במקרה הזה לנתיב מילוט שהפריד בין האופנוען לבין פגיעה שהייתה עלולה להיות קשה בהרבה.

גם פרט נוסף בתיעוד עורר תשומת לב: כלי תקשורת בקולומביה דיווחו כי הרוכב לא חבש קסדה בזמן התאונה. למרות עוצמת הפגיעה, הוא נראה לאחר מכן כשהוא מסוגל לעמוד ולצאת מהמקום.

לפי הדיווחים, בתוך האוטובוס היה לפחות נוסע אחד, ובדיווח אחר צוין כי היו בו הנהג ונוסע נוסף. למרבה המזל, לא דווח על נפגעים נוספים מההתנגשות.