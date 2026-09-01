גל של אבל וזעזוע מציף את קפריסין הטורקית בעקבות אסון הטביעה הכבד של מעבורת הקטמרן Filo Jet, שהוביל למותם של לפחות שמונה נוסעים ולאובדן עקבותיהם של 20 נוספים. האסון התרחש במהלך הפלגה שגרתית מהעיירה קירניה שבצפון קפריסין לעבר נמל טשוג'ו שבטורקיה, כאשר כלי השיט שעליו שהו 259 נוסעים ושמונה אנשי צוות החל לנטות על צדו במרחק של כשישה קילומטרים בלבד מהחוף.

על פי עדויות ניצולים, המעבורת החלה להיטלטל בעוצמה על הגלים בעקבות חדירת מים מסיבית, נשבר חלק מחרטומה ונשמע קול פיצוץ עז. הספינה התהפכה במהירות, מה שגרם להתפזרות ציוד רב וחפצים אישיים על פני המים. ככל שחולפות השעות, מתבררים ממדי הדרמה והחידלון על הסיפון - ניצולים מעידים על מחסור חמור באמצעי הצלה בסיסיים ועל היעדר חגורות הצלה לכלל הנוסעים. נוסעים רבים נאלצו לקפוץ למי המצולות הקרים ללא תמיכה כלשהי במאבק הישרדות נואש. חלק מהנוסעים אף חזרו לתוך גוף כלי השיט הטובע כדי להשיג חגורות הצלה עבור בני משפחותיהם, ונלכדו בפנים ללא יכולת לחלץ את עצמם. עדי ראייה תיארו רגעי אימה של ממש, שבהם נרשמו טרגדיות משפחתיות קשות מנשוא בעקבות המהומה שנוצרה על הסיפון. "לא עזבתי את הבת שלי" פאניקה בשידור: צלם ניסה להתקרב לשי - והותקף באלימות דני שפיץ | 09:26 לעיני הנוסע הנדהם: "הטסלה הפקיסטנית" התנגשה בניידת בשידור חי אריה רוזן | 11:36 בין הסיפורים הקורעי לב שצפים כעת מזירת האסון בולטת עדותה של משפחת ביצ'ר, שהייתה בדרכה חזרה לטורקיה מחופשה בצפון קפריסין ואיבדה את בנם מהמט בן ה-6 ובתם סליהה בת ה-12. האם, אייטן ביצ'ר, שחזרה בדמעות לסוכנות הידיעות הטורקית DHA את רגעי האימה: "איבדתי שניים מילדיי. הבת שלי החליקה לי מהידיים ממש מול עיניי. היא אמרה 'אל תעזבי', ולא עזבתי את הבת שלי. אני נשבעת, לא עזבתי אותה". האם הסבירה כי מזוודה שנפלה עליה גרמה לילדה להישמט מאחיזתה, וכאשר ניסתה לתפוס ברגלה של הבת, נעליה שהיו מכוסות בשמן מנועים שהציף את כלי השיט החליקו מידיה. במקביל תיארה כיצד בנה הקטן נאחז בצווארון חולצתו של אביו וצעק "באבא" לפני שנעלם. האב, היירי, הוסיף בכאב: "לא יכולנו לעשות כלום. איבדנו שניים משלושת הילדים שלנו. אנחנו עוזבים ומשאירים אותם מאחור על האי הזה".

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חקירה נרחבת ומעצרים

הרשויות בצפון קפריסין פתחו בחקירה נרחבת לבדיקת נסיבות התאונה הקטלנית, ועצרו תשעה בני אדם המעורבים בהפעלת כלי השיט, בהם בעלי מניות בחברה המפעילה והקברניט מוסטפה אוז בן ה-66. בית המשפט האריך את מעצרם של החשודים, בעוד שנבדקות טענות חמורות שלפיהן הקפטן נטש את הספינה מיד לאחר שהתהפכה והפקיר את הנוסעים לגורלם.

מנגד, ברשויות מציינים כי לכלי השיט שנבנה בשנת 2000 היו את כל אישורי הבטיחות הנדרשים בחוק. הרשויות המקומיות הכריזו על שלושה ימי אבל לאומי והודיעו על פתיחת בדיקה מקיפה לבחינת נסיבות האירוע, הכוללת ניסיונות לאחזור הקופסה השחורה מקרקעית הים.

חיפושים במעמקים

כעת מרכזות הרשויות את המאמצים בחיפוש אחר 20 הנעדרים, בהם 18 אזרחים טורקים ושני אזרחים צפון-קפריסאים, שביניהם גם ילדים. שרידי המעבורת מוטלים כעת על קרקעית הים בעומק של יותר מ-500 מטרים – עומק שאינו מאפשר גישה לצוללנים או לאמצעים המקומיים.

בשל כך, הוקפץ לאזור צוות מומחים מיוחד מצבא טורקיה המצויד בציוד לחיפוש במים עמוקים. כוחות הצלה וצוותי צוללנים מטורקיה מנהלים סריקות נרחבות באמצעות כלי שיט, מסוקים, מטוסים וכלי טיס בלתי מאוישים. עומק המים הרב באזור מקשה על הגישה לחלקי הספינה הפנימיים, בעוד בני משפחות מתוחות ממתינים לעדכונים במרכזי המשבר ובאזור הנמל.

הערכת הרשויות היא כי גופותיהם של רוב הנעדרים נלכדו בתוך תאי המעבורת בעת שהתהפכה ושקעה למצולות. עד כה חולצו 241 נוסעים ואנשי צוות, בעוד שמספר ההרוגים המאושרים עומד על שמונה.