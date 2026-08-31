השטפונות החריגים

משרד החוץ אישר היום (שני) בשעת צהרים כי אזרחית ישראלית נוספת מוגדרת כנעדרת מאז אסון השיטפון הקטלני שפקד את נפאל בשבוע שעבר. במקביל, מתבצעים חיפושים אחר אזרח ישראלי נוסף בשנות ה-60 לחייו שנעדר באזור.

האישור מגיע בעת שמניין ההרוגים באסון ממשיך לזנק משעה לשעה. על פי העדכון האחרון של רשות האסונות בנפאל, מספר ההרוגים עלה ל-734 בני אדם, כאשר כ-2,500 נוספים מוגדרים כנעדרים. "קונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה", נמסר ממשרד החוץ. הישראלית הנעדרת, קטרינה סאקוביץ', היא בת 41 ואינה מתגוררת בארץ אלא במילאנו. היא מחזיקה בדרכון בלארוסי במקביל ועד עתה הייתה רשומה כאזרחית בלארוס בלבד. היא נראתה ביום האסון באזור שבו פגע זרם סחף אדיר. נס מהלך: הבן אדם הזה היה במנהרה בזמן השיטפון - ושרד כדי לספר ישראל גראדווהל | 11:50 שוויץ: האשה הזו קיבלה התרעה לטלפון והתחבאה - שניות אחר כך זה מה שקרה כיכר השבת | 14:52 בכאן חדשות דווח כי משפחתה פנתה למשרד החוץ, בקשה שיסייעו בתיאום פעולות חיפוש מול הרשויות בנפאל. עוד דווח כי אחותה צפויה לצאת מחר לנפאל כדי להשתתף בחיפושים. האסון התרחש בשבוע שעבר באזור הגבול בין נפאל לטיבט שבסין, כאשר קריסה מסיבית של קרחון ומפולת סלעים עצומה יצרו זרם אדיר של מים ובוץ. שיטפון הבזק הקטלני גרף עמו כפרים שלמים, תשתיות ומאות בני אדם. על פי הדיווחים, בין ארבעה לחמישה כפרים נמחקו כליל לאחר שנקברו תחת שכבות הבוץ הכבדות. בנוסף, כ-28 אוטובוסים נעלמו באזור האירוע, ומאות תיירים ממדינות שונות מוגדרים כנעדרים. מבצעי חילוץ נרחבים ממשלת נפאל הכריזה על מצב חירום ומנהלת מבצעי חילוץ נרחבים בעזרת מסוקים, כוחות ביטחון ותושבים מקומיים. ראש ממשלת נפאל, באלנדרה שאה, ציין כי "מדובר במכת ברק בלתי צפויה של אסון טבע" והדגיש כי הממשלה "גייסה את כל כוחותיה ומנגנוניה לאלפי פעולות חילוץ ללא דיחוי".

רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:38 רגע האימה בהימלאיה: ההר קרס והציף את נאפל ( צילום: רשתות חברתיות )

צוותי הסיוע בשטח מתארים הרס נרחב לאורך מסלול השיטפון. ראש משלחת ארגון הצלב האדום בנפאל, דייוויד פישר, מסר כי "כפרים שלמים ואזורי שוק נמחקו לחלוטין" כתוצאה מעוצמת המים והבוץ.

סיפורי הישרדות

בין הניצולים מהאסון נמנה ביבק קומאל, פועל נפאלי בן 24, שהצליח לשרוד לאחר שנאחז בעץ מנגו במשך שעות ארוכות. "המים עלו והיה קשה להזיז את הרגליים", סיפר קומאל. "אם לא היה עץ המנגו, הייתי נסחף למוות".

עובד אחר שנלכד במנהרה הידרואלקטרית, רם צ'אנדרה, תיאר את רגעי האימה: "המים עלו והיה קשה להזיז את הרגליים. אם הייתי עוזב את השלב בסולם בו החזקתי - הייתי נופל אל מותי". הוא וקבוצתו נאלצו לאחוז בשלבי סולם בתקרה במשך 6 שעות עד שהצליחו להגיע לפתח המנהרה.

למעלה מ-900 עובדים במפעלי האנרגיה ההידרואלקטרית באזור מוגדרים כנעדרים. עד כה נחלצו או הצליחו לצאת בכוחות עצמם כ-279 עובדים, אך חשש כבד מרחף על גורלם של השאר.

בין התיירים הנעדרים נמנים אזרחים מנפאל, הודו, בריטניה, דרום אפריקה, אוסטרליה והולנד. רשויות החירום פרסמו אזהרות דחופות לקהילות במורד הזרם עד למחוז צ'יטוואן הגובל בהודו, תוך חשש מהמשך עליית מפלס המים והסכנה לאזורים נוספים.