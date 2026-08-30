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הזייה לעיני המצלמות

לקח את המשחק רחוק מדי: האב הסתער על המגרש והכשיל ילד בן 9 

הורה מוויסקונסין הסתער על מגרש פוטבול לילדים והכשיל ילד בן 9 שהיה בדרכו להבקיע | האיש קיבל דו"ח ונאסר מהמשחקים (בעולם)

הורה מוויסקונסין הסתער על מגרש במהלך משחק פוטבול לילדים וגרם לילד בן 9 ליפול, במטרה להכשיל אותו במשחק.

התקרית התרחשה במאונט פלזנט, במהלך משחק פוטבול לנערים עד גיל 10. בסרטון מהאירוע נראה ההורה, שאינו שחקן במשחק, נכנס למגרש ומכשיל את הילד בן ה־9, שהיה בדרכו להבקיע טאצ'דאון.

לפי הדיווחים, מדובר באביו של אחד הילדים בקבוצה היריבה. משטרת מאונט פלזנט איתרה את האיש והוא קיבל דו"ח בגין התנהגות פרועה. הוא הודה שטעה ושיתף פעולה עם המשטרה. בנוסף, בעקבות האירוע נאסר עליו להגיע למשחקי הקבוצה.

מאמן הילד, צ'אנינג שולץ, סיפר כי מדובר היה במעשה מכוון. "ראיתי מבוגרים רבים רבים, ראיתי קטטות באירועי ספורט לנוער וראיתי דברים קורים, אבל מעולם בחיי לא ראיתי אדם מבוגר עולה למגרש", אמר ל־FOX 6. "הוא היה כל כך נחוש וממוקד לפגוע בו. לא היה שם שום דבר מלבד כוונה לפגוע".

לדברי שולץ, הילד שנפל לא נפגע באורח משמעותי וחזר לשחק. "הוא ילד קשוח, הוא בסדר גמור", אמר המאמן. "לכל הילדים שלי יש משהו מיוחד, אבל הוא אחד הילדים שלי שיש לו יכולת טבעית. לכן זה לא הפתיע אותי שהוא קם והיה מוכן לשחק שוב".
ארה"בתיעודסרטון ויראליספורטמשחק

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