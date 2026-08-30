קופץ 8 מטרים: תכירו את אלוף העולם החדש

בבייג'ינג הסתיימו השבוע משחקי העולם לרובוטים דמויי אדם, תחרות ענקית שבה השתתפו 2,056 רובוטים מ־666 קבוצות ו־16 מדינות, שהתחרו בעשרות ענפי ספורט ומשימות.
אחד המראות הבולטים הגיע מתחרות הקפיצה לרוחק: רובוט דמוי אדם רץ לעבר אזור הקפיצה, ניתר באוויר ונחת במרחק של 7.97 מטרים.
המספר הופך למדהים עוד יותר כשמשווים אותו לתחרות הקודמת. רק שנה קודם לכן עמדה התוצאה המובילה בקפיצה לרוחק על 1.25 מטר.
הקפיצה דורשת מהרובוט הרבה יותר מסתם כוח. הוא צריך לצבור מהירות, לשמור על שיווי משקל, לתזמן את הניתור ולשלוט בגופו בזמן האוויר והנחיתה.
וזה בדיוק הרעיון מאחורי התחרות: להעביר את הרובוטים מהמעבדה אל תנאים שמדמים את העולם האמיתי ולבחון עד כמה הם מסוגלים לנוע כמו בני אדם.
לצד הקפיצה לרוחק התחרו הרובוטים גם בריצות, קפיצה לגובה, כדורגל, אגרוף ומשימות מעשיות.
אחד השיאים הגדולים הגיע בריצה, כאשר הרובוט טיאנגונג אולטרה קבע זמן של 8.64 שניות בריצת 100 מטרים.
0 תגובות