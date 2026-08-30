קופץ 8 מטרים: תכירו את אלוף העולם החדש ( צילום: מסך )

בבייג'ינג הסתיימו השבוע משחקי העולם לרובוטים דמויי אדם, תחרות ענקית שבה השתתפו 2,056 רובוטים מ־666 קבוצות ו־16 מדינות, שהתחרו בעשרות ענפי ספורט ומשימות.

אחד המראות הבולטים הגיע מתחרות הקפיצה לרוחק: רובוט דמוי אדם רץ לעבר אזור הקפיצה, ניתר באוויר ונחת במרחק של 7.97 מטרים. המספר הופך למדהים עוד יותר כשמשווים אותו לתחרות הקודמת. רק שנה קודם לכן עמדה התוצאה המובילה בקפיצה לרוחק על 1.25 מטר.

קופץ 8 מטרים: תכירו את אלוף העולם החדש - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06 קופץ 8 מטרים: תכירו את אלוף העולם החדש ( צילום: רשתות חברתיות )

הקפיצה דורשת מהרובוט הרבה יותר מסתם כוח. הוא צריך לצבור מהירות, לשמור על שיווי משקל, לתזמן את הניתור ולשלוט בגופו בזמן האוויר והנחיתה.

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וזה בדיוק הרעיון מאחורי התחרות: להעביר את הרובוטים מהמעבדה אל תנאים שמדמים את העולם האמיתי ולבחון עד כמה הם מסוגלים לנוע כמו בני אדם.

האדם יכול לחכות: הרובוט שבר שיא עולמי בקפיצה לרוחק - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 האדם יכול לחכות: הרובוט שבר שיא עולמי בקפיצה לרוחק ( צילום: רשתות חברתיות )

לצד הקפיצה לרוחק התחרו הרובוטים גם בריצות, קפיצה לגובה, כדורגל, אגרוף ומשימות מעשיות.

הרובוט המהיר בעולם - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39 הרובוט המהיר בעולם ( צילום: רשתות חברתיות )

אחד השיאים הגדולים הגיע בריצה, כאשר הרובוט טיאנגונג אולטרה קבע זמן של 8.64 שניות בריצת 100 מטרים.