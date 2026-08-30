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שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים

שני מטוסי נוסעים של חברת איירלינק חלפו בטיסה נמוכה במיוחד מעל אצטדיון דחוס בעשרות אלפי אוהדים (חדשות בעולם)

שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים (צילום: רשתות חברתיות )

שני מטוסי נוסעים של חברת איירלינק חלפו אתמול (שבת) בטיסה נמוכה במיוחד מעל אצטדיון דחוס באלפי צופים בקייפטאון, זמן קצר לפני תחילת המשחק. מהזוויות שצולמו מהיציעים, המטוסים נראים חולפים קרוב בצורה יוצאת דופן למבנה הגג, בזמן שמופעי פירוטכניקה מופעלים מהאצטדיון.

לאחר הבהלה באצטדיון התברר שהמחזה היה חלק ממופע מתוכנן לקראת המשחק במסגרת סדרת היריבות בין שתי נבחרות הרוגבי. שני מטוסי איירלינק, שנצבעו במיוחד בצבעים המזוהים עם שתי הנבחרות, ביצעו את המעבר מעל אצטדיון דחוס בכ־55 אלף צופים.

אלא שהתיעוד מזוויות שונות גרם לרבים ברשת להיבהל. בחלק מהסרטונים נדמה שהמטוסים חולפים במרחק של מטרים ספורים בלבד מהגג, ובשלב מסוים אפילו קשה להאמין שמדובר בטיסה מתוכננת ולא באירוע חירום.

שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים
שני מטוסים כמעט התנגשו באצטדיון ענקי דחוס באוהדים (צילום: רשתות חברתיות )

לפי דיווחים שהתבססו על נתוני מעקב טיסה, המטוסים עברו בגובה של עשרות מטרים בלבד מעל חלקו העליון של האצטדיון. עם זאת, הזווית שבה צולמו הסרטונים יכולה להעצים משמעותית את תחושת הקרבה למבנה.

הסערה ברשת לא איחרה להגיע. גולשים העלו שאלות לגבי מרווח הביטחון במקרה של תקלה, פגיעת ציפור או שינוי בלתי צפוי במהלך הטיסה. מנגד, חברת איירלינק מסרה כי מדובר בטיסה שתוכננה בקפידה ובוצעה לאחר תכנון, חזרות ואישורים מצד גורמי התעופה בדרום אפריקה.

בסופו של דבר, המטוסים השלימו את המעבר ללא אירוע חריג והמשיכו בדרכם.
ארה"בקייפטאוןדרום אפריקהרוגבי
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