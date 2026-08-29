רוצחי נושאות המטוסים: איום קריטי של סין על הצי האמריקאי

צבא סין - צילום: חיל הים של סין @ChinaNavy 10 10 0:00 / 0:57 צבא סין ( צילום: חיל הים של סין @ChinaNavy )

בעוד העולם המערבי ממוקד בזירות המוכרות, סין מקדמת בשקט פרויקט אסטרטגי שעשוי לשנות את מאזן הכוחות הגלובלי. במשך שנים, צבא השחרור העממי (PLA) בונה בעקביות מערכת לחימה רשתית מתקדמת המכונה בדוקטרינה הצבאית "לוחמה מדויקת רב-ממדית" (MDPW). המטרה המוצהרת: לסגור "שרשראות הרס" מלאות לאיתור ומחיקת מטרות נעות כמו נושאות מטוסים אמריקאיות תוך דקות ספורות, במרחקים של אלפי קילומטרים.

הפנטגון מגדיר את הדוקטרינה הזו כמושג מבצעי מרכזי של הצבא הסיני, ומעריך כי מדובר באתגר אסטרטגי חסר תקדים. בניגוד למערכות נקודתיות, הארכיטקטורה הסינית משלבת שלושה נדבקים טכנולוגיים שפועלים במקביל ומתואמים באמצעות בינה מלאכותית מתקדמת. העין שבשמיים: צי לוויינים עצום הנדבך הראשון הוא צי לוויינים אדיר המונה כיום מעל 510 לווייני מודיעין ותצפית (ISR). עמוד השדרה של המערכת הוא סדרת לווייני יאוגאן (Yaogan), המשלבים חיישנים אופטיים ברזולוציה גבוהה, מכ"מי מפתח סינתטי (SAR) המסוגלים לראות דרך עננים ובחושך, ומערכות מודיעין אותות (SIGINT/ELINT) לזיהוי תקשורת ופליטות אלקטרוניות. 22 אלף איש, 150 טונות: הקרב האדום המבחיל בעולם דני שפיץ | 27.08.26 היכולת המרכזית של הלוויינים היא מערכת "Tip-and-Cue" אוטונומית, המאפשרת להם לזהות איומים בזמן אמת ולכוון חיישנים נוספים ללא התערבות קרקעית. כלומר, הלווין מזהה מטרה חשודה, מעביר את הנתונים למערכת הבקרה, ומיד מכוון לוויינים נוספים לאזור לצורך מעקב רציף.

מטוס התובלה האסטרטגי Y-20 של סין ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של סין )

המכ"מים הקרקעיים: ראייה מעבר לאופק

הנדבך השני הוא רשת צפופה של מכ"מי Over-The-Horizon (OTH) המשדרים גלים המקפצים בין היונוספירה לקרקע. טכנולוגיה זו מאפשרת למכ"מים "לראות" למרחקים של עד 3,000 קילומטר, הרבה מעבר לקו האופק הרגיל.

מערכות אלו, דוגמת ה-JY-27V, פותחו במיוחד כדי לזהות מטוסי חמקן מתקדמים כמו ה-F-35 וה-B-21 של ארצות הברית. המכ"מים פועלים בתדרים נמוכים שמקשים על מטוסי החמקן להתחמק מזיהוי, ומספקים התרעה מוקדמת על פעילות אווירית במרחקים אסטרונומיים.

NROL-95 שוגר בהצלחה מתחנת הכוחות החלליים קייפ קנוורל. ( צילום: החשבון הרשמי של X של משרד המודיעין הלאומי )

המוח והזרועות: AI וטילים מדויקים

הנדבך השלישי והקריטי ביותר הוא מערכת הבקרה והשליטה. כל הנתונים מהלוויינים והמכ"מים זורמים למרכזי פיקוד מתקדמים, שבהם מערכות בינה מלאכותית מצליבות מידע ממקורות שונים ומייצרות תמונת מצב אחידה ומדויקת.

העברת פתרונות הירי מתבצעת ברשתות תקשורת לווייניות מתקדמות, והכוונת "רוצחי נושאות המטוסים" – הטילים הבליסטיים DF-21D ו-DF-26 בטווחים של עד 4,000 קילומטר – נסמכת על מערכת הניווט הריבונית BeiDou. מערכת זו מאפשרת לסין לפעול ללא תלות במערכת ה-GPS האמריקאית.

צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 0:51 צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

משמעות אסטרטגית: סוף המונופול האמריקאי

הארכיטקטורה הזו שוברת את המונופול ההיסטורי של ארצות הברית על לחימה רשתית ארוכת טווח. במשך עשרות שנים, הצי האמריקאי שלט באוקיינוסים הודות ליכולת ההקרנה של נושאות המטוסים. כעת, סין מפתחת יכולת להרחיק כוחות זרים מחופיה – בפרט באזור טייוואן וים סין הדרומי.

האתגר הניצב בפני המעצמות המערביות אינו רק יירוט של טיל בודד, אלא שיבוש של מערכת שליטה ובקרה עצומה המחוברת מהחלל ועד לחוף. מדובר בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, המשלבות חיישנים מרובים, בינה מלאכותית ומערכות תקשורת מאובטחות.

בקהילת המודיעין המערבית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הללו. הפנטגון השיק לאחרונה תוכנית חירום לפיתוח טילים בטווח של מעל אלף קילומטר, בניסיון לצמצם את הפער הטכנולוגי. גם התרגילים הצבאיים הסיניים במצרים מעידים על יכולת ההקרנה הגוברת של בייג'ינג למרחקים עצומים.

המסקנה המרכזית היא שעידן השליטה האמריקאית הבלתי מעורערת באוקיינוסים מגיע לסיומו. סין בונה יכולות שמאפשרות לה לאיים על כוחות זרים במרחקים שלא היו אפשריים בעבר, ומשנה את כללי המשחק האסטרטגי בעולם.