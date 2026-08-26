זהירות, כלב נוהג: בעלי החיים שעלו על ההגה והדהימו את העולם

בשנת 2012 שלושה כלבים מניו זילנד הפכו לכוכבים לאחר שלמדו לעשות את הבלתי צפוי – לנהוג במכונית.

מונטי, פורטר וג'יני, היו כלבים שהגיעו למקלט של האגודה למניעת צער בעלי חיים באוקלנד. במשך כשמונה שבועות הם עברו אימונים שבמהלכם למדו להניע את הרכב, להחזיק את ההגה, להעביר הילוכים ואף ללחוץ על הדוושות.

בשיאו של הפרויקט נהג מונטי במכונית שהותאמה במיוחד לכלבים, בעוד פורטר אף ביצע פנייה במסלול.

בארגון הסבירו כי המטרה לא הייתה רק ליצור פעלול משעשע, אלא להוכיח עד כמה כלבי מקלט מסוגלים ללמוד: "אנשים חושבים לפעמים שכלבים ממקלט הם סוג ב'", הסבירו שם, "רצינו להראות עד כמה הם חכמים".

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הפרויקט נערך כאמור בשנת 2012 וזכה אז לחשיפה עולמית, כחלק מקמפיין שנועד לעודד את הציבור לאמץ כלבים נטושים.