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מחזה מטורף: אלפי אנשים התקבצו בניסיון להזיז טירה עתיקה ממקומה 

אלפי מתנדבים ביפן משתתפים במבצע יוצא דופן: משיכת מגדל עתיק בן 400 טון באמצעות כוח אדם בלבד (בעולם)

אלפי בני אדם התגייסו בצפון יפן למבצע יוצא דופן: משיכת המגדל המרכזי של טירת הירוסאקי, מבנה עץ בן שלוש קומות שמשקלו כ־400 טון, באמצעות חבלים ובכוח הזרוע בלבד.

מדובר בטירה היסטורית מתקופת שלטון השוגונים במדינה. המגדל המרכזי הנוכחי שלה נבנה ב־1810, לאחר שהמגדל המקורי מהמאה ה־17 נשרף מפגיעת ברק. לפי הדיווחים, קבוצות של כ־80 מתנדבים מושכות בתורות ומקדמות את המבנה סנטימטרים ספורים בכל פעם. עד כה השתתפו במבצע כ־4,000 בני אדם.

הטירה הוזזה כ־80 מטרים ממקומה בשנת 2015 כדי לאפשר שיקום של חומות האבן שמתחתיה, וכעת היא עושה את דרכה חזרה.

"זה כמו לנסות להזיז הר", סיפר אחד המשתתפים לסוכנות ידיעות צרפתית. משתתפת אחרת שהגיעה במיוחד מרחוק הגדירה זאת כ"חוויה של פעם בחיים, זיכרון יקר וייחודי".

בחודש הבא ייכנסו לפעולה מכונות כבדות שישלימו את המסע, והטירה צפויה להיות מקובעת מחדש על בסיסה בנובמבר. מנהל פרויקט השיקום הסביר כי שילוב הציבור נועד לאפשר לאנשים "לחוות את ההיסטוריה באופן פיזי".
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