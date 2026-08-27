תיעד את הטיסה - וראה את אחיו ואשתו מתרסקים

תיעד את אחיו הטייס ואת אשתו - והגרוע מכל קרה

טרגדיה אווירית קשה התרחשה ביום רביעי בצפון איטליה, כאשר כלי טיס זעיר התרסק באזור הררי בפיימונטה לאחר שפגע בכבלי מערכת הרכבל הסמוכה לסכר קמפיצ'ולי. שני בני אדם שהיו על סיפונו נהרגו במקום.

האירוע התרחש בסביבות השעה 11 בבוקר, באזור אגם קמפיצ'ולי שבוואלה אנטרונה, בגובה של כ־1,400 מטרים מעל פני הים, סמוך לאזור הגבול עם שווייץ. על פי הדיווחים באיטליה, כלי הטיס הדו־מושבי פגע בכבלים שמעל המאגר, החל לעלות באש וצנח לקרקע כשהוא אפוף בלהבות. ההרוגים זוהו כאלסנדרו אנג'לו מוסצ'ינלי, בן 62, מהנדס שהתגורר בפרמנו, ואנטונלה פגליארני, בת 63 ממילאנו. השניים יצאו מוקדם יותר באותו בוקר לטיסה בכלי הטיס הזעיר. אבל מאחורי האסון מסתתר פרט שהופך את האירוע לטראומטי במיוחד.

תיעד את אחיו הטייס ואת אשתו - והגרוע מכל קרה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28 תיעד את אחיו הטייס ואת אשתו - והגרוע מכל קרה ( צילום: רשתות חברתיות )

האדם שהיה על הקרקע ותיעד את הטיסה ואת ההתרסקות. הוא היה אחיו של הטייס, ובמקביל בן זוגה של האישה שישבה לצדו בכלי הטיס. כך, בתוך רגע אחד, הוא היה עד למותם של שני האנשים הקרובים אליו ביותר.

על פי הדיווחים, לאחר ההתרסקות הוא נמצא במצב של הלם.

כוחות ההצלה הוזעקו מיד לאזור. צוותי כבאות, משטרה ושירותי החירום הגיעו למקום, כאשר תנאי השטח ההרריים והמרוחקים הפכו את פעולות החילוץ והחקירה למורכבות.

כדורי אזהרה לכלי טיס, המותקנים על קווי מתח גבוה כדי לשפר את הנראות של הכבלים ולמנוע התנגשויות, במיוחד בגבהים נמוכים ובקרבת שדות תעופה.

החקירה צפויה להתמקד בשאלה כיצד הגיע כלי הטיס אל הכבלים. לפי הערכות ראשוניות שפורסמו באיטליה, כלי הטיס נתקל באזור בעננות ובתנאי ראות בעייתיים, ובמהלך ניסיון לשנות כיוון הגיע אל הכבלים. עם זאת, מדובר בשלב מוקדם של החקירה, והגורמים המוסמכים עדיין בודקים את נסיבות התאונה.

הכבלים שבהם פגע כלי הטיס שייכים למערכת טלפריקה המשמשת את אזור הסכר. התמונות והסרטונים מזירת התאונה תיעדו את כלי הטיס כשהוא פוגע בכבלים, עולה באש ולאחר מכן צולל אל הקרקע.