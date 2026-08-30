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רגע מדהים

צוחק על חוקי הטבע: הקפיצה המדהימה ששברה שיא עולמי | צפו

ארבעה גברים שברו שיא עולם בבלובינג בשווייץ, כאשר רובין שטיינר הועף לגובה של 28.22 מטרים מכרית אוויר ענקית על פני המים

הקפיצה שוברת השיאים
הקפיצה שוברת השיאים (צילום: Guinness World Records)

ארבעה גברים הצליחו לשבור שיא עולם יוצא דופן בשווייץ, לאחר שאחד מהם הועף לגובה של יותר מ־28 מטרים באמצעות כרית אוויר ענקית שהוצבה על פני המים.

האירוע התרחש ב־9 באוגוסט בברונן שבקנטון שוויץ. לוק זיגנטהלר השווייצרי, לנארט פלורצ'ק הגרמני וטריסטן קון האמריקני קפצו יחד על קצה כרית האוויר, והעיפו את רובין שטיינר השווייצרי לגובה של 28.22 מטרים. בכך נקבע שיא גינס חדש בענף המכונה "בלובינג".

"רובין הגיע לראשונה לאחד האירועים שלנו לפני כארבע שנים וניסה לעוף מהכרית", סיפר אדריאן באומן מחברת האטרקציות פיינטבול פארם לספר השיאים של גינס. "הוא התאהב בזה מיד, ומהר מאוד הבנו שיש לו כישרון יוצא דופן".

לדבריו, שטיינר המשיך להשתתף באירועים באופן קבוע, "וכך הכרנו אותו, ובסופו של דבר עלה הרעיון לנסות יחד איתו לקבוע שיא עולם חדש".

הגובה שאליו הגיע שטיינר, 28.22 מטרים, שבר בפער משמעותי את השיא הקודם, שעמד על כ־22 מטרים ונקבע בשנת 2012.
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