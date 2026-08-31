​רב החובל ושבעת אנשי הצוות של מעבורת הנוסעים "פילו ג'ט" נעצרו לחקירה בידי הרשויות בצפון קפריסין, בעקבות אסון הטביעה הקטלני שאירע אמש.

הרשויות המקומיות הכריזו על 3 ימי אבל לאומי והודיעו על פתיחת בדיקה מקיפה לבחינת נסיבות האירוע, הכוללת ניסיונות לאחזור הקופסה השחורה מקרקעית הים.

​כוחות הצלה וצוותי צוללנים מטורקיה מנהלים סריקות נרחבות בעומק של 514 מטרים בניסיון לאתר נעדרים. הפעילות מתבצעת באמצעות כלי שיט, מסוקים, מטוסים וכלי טיס בלתי מאוישים. עומק המים הרב באזור הטיפה מקשה על הגישה לחלקי הספינה הפנימיים, בעוד בני משפחות מתוחות ממתינים לעדכונים במרכזי המשבר ובאזור הנמל.

​ניצולים שחולצו מהזירה תיארו רגעי אימה שכוללים גלים חזקים שפגעו בכלי השיט וחדירת מים מהירה מאזור החרטום.

תיעודים מתוך המעבורת והים הראו נוסעים לובשי אפודות הצלה נעים בבהלה בין המעברים, ובהמשך נאחזים בגוף הספינה שהתהפך עד לשלייתם מהמים בידי כלי שיט אזרחיים ומשמר החופים.

​לפחות 8 בני אדם נספו באירוע, 241 נוסעים ואנשי צוות חולצו, וכ-18 בני אדם מוגדרים נעדרים. כלי השיט, שעליו היו 267 בני אדם, יצא ביום ראשון 30 באוגוסט 2026 בסביבות השעה 12:00 מנמל קירניה בדרכו לטאשוג'ו שבטורקיה לאחר עיכוב שנגרם בשל מזג אוויר סוער, וטבע במרחק של כ-7.5 קילומטרים מהחוף.