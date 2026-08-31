 דלג לתוכן הראשי
עשרות עדיין נעדרים

תיעוד מחריד: הרגעים האחרונים לפני טביעת הספינה בקפריסין | מספר ההרוגים עולה

תיעודים ממשיכים לזרום מאסון טביעת הספינה בקפריסין, בו נהרגו ונעדרים עשרות רבות של בני אדם | באחד התיעודים נראית הספינה כשהיא שוכבת על צדה, בעוד הנוסעים נאבקים להישאר מעל המים (חדשות)

​רב החובל ושבעת אנשי הצוות של מעבורת הנוסעים "פילו ג'ט" נעצרו לחקירה בידי הרשויות בצפון קפריסין, בעקבות אסון הטביעה הקטלני שאירע אמש.

הרשויות המקומיות הכריזו על 3 ימי אבל לאומי והודיעו על פתיחת בדיקה מקיפה לבחינת נסיבות האירוע, הכוללת ניסיונות לאחזור הקופסה השחורה מקרקעית הים.

​כוחות הצלה וצוותי צוללנים מטורקיה מנהלים סריקות נרחבות בעומק של 514 מטרים בניסיון לאתר נעדרים. הפעילות מתבצעת באמצעות כלי שיט, מסוקים, מטוסים וכלי טיס בלתי מאוישים. עומק המים הרב באזור הטיפה מקשה על הגישה לחלקי הספינה הפנימיים, בעוד בני משפחות מתוחות ממתינים לעדכונים במרכזי המשבר ובאזור הנמל.

​ניצולים שחולצו מהזירה תיארו רגעי אימה שכוללים גלים חזקים שפגעו בכלי השיט וחדירת מים מהירה מאזור החרטום.

תיעודים מתוך המעבורת והים הראו נוסעים לובשי אפודות הצלה נעים בבהלה בין המעברים, ובהמשך נאחזים בגוף הספינה שהתהפך עד לשלייתם מהמים בידי כלי שיט אזרחיים ומשמר החופים.

​לפחות 8 בני אדם נספו באירוע, 241 נוסעים ואנשי צוות חולצו, וכ-18 בני אדם מוגדרים נעדרים. כלי השיט, שעליו היו 267 בני אדם, יצא ביום ראשון 30 באוגוסט 2026 בסביבות השעה 12:00 מנמל קירניה בדרכו לטאשוג'ו שבטורקיה לאחר עיכוב שנגרם בשל מזג אוויר סוער, וטבע במרחק של כ-7.5 קילומטרים מהחוף.
טורקיהטביעהקפריסין

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר