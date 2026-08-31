לקראת תגובה אמריקנית | טראמפ מאיים: "נכה בהם קשה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר היום בראיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפה האיראנית שבוצעה במהלך הלילה נגד כוחות אמריקניים בירדן.

בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז מסר הנשיא טראמפ מסר ברור לטהראן: "אנחנו הולכים להכות בהם קשה, תהיה תגובה".

על פי דבריו של הנשיא, מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית הצליחו ליירט את מרבית הטילים ששוגרו באירוע. עם זאת, טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע במטרה משמעותית. הכוחות האמריקניים איפשרו לו במכוון לעבור, כך על פי ההסבר שנמסר.

בהתייחסותו למישור המדיני, ציין הנשיא טראמפ כי האיראנים "רוצים להיפגש נואשות". אולם הוא הבהיר כי אינו יודע אם ניתן לסמוך על המשטר בטהראן לצורך הגעה להסכם כלשהו. טראמפ הוסיף והדגיש כי הסנקציות האמריקניות הנוכחיות נגד המשטר האיראני פועלות בעוצמה רבה ומשיגות את מטרתן.

הנשיא כתב בפוסט נפרד אותו פרסם ברשת החברתית שלו:

"איראן היא באופן רשמי אומה כושלת. היא מתה! אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על 300%, והנהגה שלהם באי-סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג כראוי את המדינה. הדבר היחיד שיש להם זה פייק ניוז מארה"ב, נכונות להרוג את המפגינים שלהם (עכשיו מעל 100,000 אנשים מתים. יש להעמיד אותם לדין על פשעי מלחמה נגד האנושות!), ושורה טובה של "שטויות"".