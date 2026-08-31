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"תהיה תגובה"

לקראת תגובה אמריקנית | טראמפ מאיים: "נכה בהם קשה"

הנשיא האמריקאי הבהיר כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפת כוחותיה בירדן • מערכות ההגנה יירטו את רוב הטילים, טיל אחד עבר במכוון | "האיראנים רוצים להיפגש נואשות, אבל לא יודע אם אפשר לסמוך עליהם" (בעולם)

1תגובות
טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, , הבהיר היום בראיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפה האיראנית שבוצעה במהלך הלילה נגד כוחות אמריקניים בירדן.

בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז מסר הנשיא טראמפ מסר ברור לטהראן: "אנחנו הולכים להכות בהם קשה, תהיה תגובה".

על פי דבריו של הנשיא, מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית הצליחו ליירט את מרבית הטילים ששוגרו באירוע. עם זאת, טיל אחד עבר במרחב האווירי לאחר שזוהה מראש ככזה שלא יפגע במטרה משמעותית. הכוחות האמריקניים איפשרו לו במכוון לעבור, כך על פי ההסבר שנמסר.

בהתייחסותו למישור המדיני, ציין הנשיא טראמפ כי האיראנים "רוצים להיפגש נואשות". אולם הוא הבהיר כי אינו יודע אם ניתן לסמוך על המשטר בטהראן לצורך הגעה להסכם כלשהו. טראמפ הוסיף והדגיש כי הסנקציות האמריקניות הנוכחיות נגד פועלות בעוצמה רבה ומשיגות את מטרתן.

הנשיא כתב בפוסט נפרד אותו פרסם ברשת החברתית שלו:

"איראן היא באופן רשמי אומה כושלת. היא מתה! אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מטבע, הם לא משלמים לחיילים או לשוטרים שלהם, האינפלציה עומדת על 300%, והנהגה שלהם באי-סדר מוחלט ואינה מסוגלת לייצג כראוי את המדינה. הדבר היחיד שיש להם זה פייק ניוז מארה"ב, נכונות להרוג את המפגינים שלהם (עכשיו מעל 100,000 אנשים מתים. יש להעמיד אותם לדין על פשעי מלחמה נגד האנושות!), ושורה טובה של "שטויות"".

איראןדונלד טראמפ

1 תגובות

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רואים בחוש, מלחמות אני עשיתי. לב מלכים ושרים ביד ה'. יש מנהיג לעולם, לא טראמפ קובע ולא ביבי קובע, אם תהיינה זכויות לעם ישראל, תוכה ותוכרע איראן.
אליהו

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