(צילום: לפי סעיף 27א)
שוויץ ידועה כמדינה הבטוחה ביותר בעולם, כזו שמקפידה מאוד על ביטחון אזרחיה, יש שיאמרו בצורה קיצונית.
אלא שהדאגה הזו לביטחון התושבים התבררה השבוע כקריטית ומצילת חיים, לאחר שהתרעה ממשלתית נשלחה לטלפון של אזרחית שעמדה במקרה ממש מתחת לשבר ענן באזור ציריך.
בתיעוד בלתי נתפס שפורסם ברשתות, נראית האשה מתחבאת מתחת לגשר בעקבות ההתרעה החריגה שקיבלה.
שניות לאחר מכן, נראה מטח אדיר של ברד כבד שהיה ללא ספק מותיר אותה ואת כתבה פצועים ואולי אף מעבר לכך, אם לא היו נכנסים בזמן למרחב מוגן.
0 תגובות