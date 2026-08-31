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שישו ושמחו

מעמד מרגש בקפריסין: בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה 

מעמד חגיגי ומלכד, בנו של יו"ר "ישראל ביתנו" חגג את הכנסת ספר התורה לזכות משפחתו בהשתתפות הקהילה היהודית והישראלית באי  | "ותנו כבוד לתורה" (חדשות בעולם)

3תגובות
בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין (יוני כהנא)

בזמן שבארץ ישראל עסוקים בקלחת בחירות, בקפריסין נרשם מפגן מרגש של אחדות וקירוב לבבות.

היום (שני) הוכנס ספר תורה חדש ומיוחד ל בלרנקה שבקפריסין, ביוזמתו של עמוס ליברמן, בנו של יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" ח"כ , אשר הביא את ספר התורה המהודר לזכות משפחתו.

בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין
בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין (צילום: יוני כהנא)

האירוע המרומם התקיים בראשותו של שליח חב"ד ורב האי, הרב אריה זאב רסקין. החגיגה הגדולה הצליחה לאחד סביבה פסיפס אנושי מגוון, כאשר השתתפו בה בהתרגשות רבה חברי הקהילה הישראלית לצד חברי הקהילה היהודית-רוסית המתגוררים באי.

אחד מרגעי השיא והקדושה הגדולים ביותר בטקס נרשם כאשר עמוס ליברמן הוזמן באופן מכובד לעמוד ולשאת את הפסוק השני של מעמד פסוקי ההקפות לזכותו ולזכות בני משפחתו. בקול נרגש ובמעמד הקהל החוגג, הוא קרא את הפסוק: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים...".
חב"דאביגדור ליברמןהכנסת ספר תורהישראל ביתנוקפריסין

3 תגובות

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3
נסתרות דרכי השם אך מנהיג את עולמו .. ראיתי עליונים למטה ותחתונים למלע זה המסקנה לא לדבר על אף יהודי
חרדי
2
כנראה משיח ממש פה עוד רגע, כי זה חזון אחרית הימים בעיניים
.....
1
עמלק לא לסמוך עליו נאחז בקרנות המזבח
ליצן

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