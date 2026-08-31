מעמד מרגש בקפריסין: בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה 

בזמן שבארץ ישראל עסוקים בקלחת בחירות, בקפריסין נרשם מפגן מרגש של אחדות וקירוב לבבות.
היום (שני) הוכנס ספר תורה חדש ומיוחד לבית חב"ד בלרנקה שבקפריסין, ביוזמתו של עמוס ליברמן, בנו של יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" ח"כ אביגדור ליברמן, אשר הביא את ספר התורה המהודר לזכות משפחתו.
האירוע המרומם התקיים בראשותו של שליח חב"ד ורב האי, הרב אריה זאב רסקין. החגיגה הגדולה הצליחה לאחד סביבה פסיפס אנושי מגוון, כאשר השתתפו בה בהתרגשות רבה חברי הקהילה הישראלית לצד חברי הקהילה היהודית-רוסית המתגוררים באי.
אחד מרגעי השיא והקדושה הגדולים ביותר בטקס נרשם כאשר עמוס ליברמן הוזמן באופן מכובד לעמוד ולשאת את הפסוק השני של מעמד פסוקי ההקפות לזכותו ולזכות בני משפחתו. בקול נרגש ובמעמד הקהל החוגג, הוא קרא את הפסוק: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים...".
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