מעמד מרגש בקפריסין: בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה 

בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין ( יוני כהנא )

בזמן שבארץ ישראל עסוקים בקלחת בחירות, בקפריסין נרשם מפגן מרגש של אחדות וקירוב לבבות.

היום (שני) הוכנס ספר תורה חדש ומיוחד לבית חב"ד בלרנקה שבקפריסין, ביוזמתו של עמוס ליברמן, בנו של יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" ח"כ אביגדור ליברמן, אשר הביא את ספר התורה המהודר לזכות משפחתו.

בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין - צילום: יוני כהנא 10 10 0:00 / 0:54 בנו של אביגדור ליברמן הכניס ספר תורה לבית חב"ד בקפריסין ( צילום: יוני כהנא )