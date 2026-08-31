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עוררו ביקורת חריפה

עונש מזעזע מול המצלמה: גילחו את ראשה של אישה שניסתה לגנוב 

צעירה בתאילנד גולחה לאחר שניסתה לעזוב בר מבלי לשלם חשבון מנופח | האירוע עורר ביקורת חריפה ודרישה לחקירה (בעולם)

צילום מסך מתוך תיעוד הגילוח (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

צעירה בתאילנד שילמה מחיר חריג במיוחד לאחר שניסתה לעזוב בר בבנגקוק מבלי לשלם חשבון של כ־60 אלף באט (כ־5,500 שקל): העובדים גילחו את ראשה, ואף תיעדו את המעשה והפיצו ברשתות החברתיות.

לפי הדיווחים, הצעירה, שכבר הייתה מוכרת באזור בשל טענות כי נהגה להתחמק מתשלום בבתי עסק, נכנסה לבר ב־25 באוגוסט באמצעות תעודה מזויפת. לאחר שצברה את החשבון הגבוה ניסתה לכאורה לחמוק מהמקום, אך נתפסה והוחזרה לצוות.

מאחר שלא הצליחה לשלם, נטען כי הסכימה שיגלחו את שערה במקום למסור אותה למשטרה. בסרטון היא אף נראית מסכימה למסמך שהוגדר כ"חוזה לרכישת השיער".

אלא שהעונש המשפיל עורר ביקורת חריפה. חלידה "טון אור" פלאמאט, מייסדת ארגון תאילנדי העוסק בין היתר בסיוע לנפגעי התעללות, טענה כי צוות הבר "הלך רחוק מדי". לדבריה, הנהלת המקום התנצלה והודתה שהמנהל פעל מתוך כעס ואימפולסיביות.

היא הוסיפה כי חוזה שנחתם תחת כפייה עשוי להיות חסר תוקף וכי גילוח שיער בניגוד לרצונו של אדם עלול להיחשב לתקיפה, כפייה וכליאת שווא. הרשויות בתאילנד התבקשו לחקור את האירוע.
גניבהקנסתאילנדתספורתגילוח
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