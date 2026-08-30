אישה כבת 50 נהרגה הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 2 סמוך לעתלית. התאונה, שאירעה בשעה 06:13, כללה התנגשות בין ארבעה כלי רכב פרטיים, והותירה הרוגה ושבעה פצועים במצבים שונים.

כוחות גדולים של מד"א הוזעקו לזירה בעקבות דיווח במוקד 101 על תאונה רב-רכבית. במקום נחשפה תמונה קשה של ארבעה רכבים שהיו מעורבים בהתנגשות, כאשר אחד הרכבים היה מרוסק לחלוטין ורכב נוסף התהפך על צידו.

פרמדיק מד"א נתנאל מנחם וחובשת מד"א לינוי אזולאי תיארו את הזירה הקשה: "מדובר בתאונה בין 4 כלי רכב. אחד הרכבים היה מרוסק לחלוטין ואחד נוסף התהפך על הצד ושאר הרכבים היו עם פגיעות פח. בתוך הרכב המרוסק נלכדה אישה כבת 50 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה".

הצוותים הוסיפו: "ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. ברכב ההפוך נלכד גבר בשנות ה-60 לחייו כשהוא בהכרה. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

במקביל לטיפול בהרוגה ובפצוע הקשה, העניקו צוותי מד"א טיפול רפואי ל-5 פצועים נוספים שנפצעו באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים הלל יפה ורמב"ם להמשך טיפול.