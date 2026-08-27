קטל בלתי פוסק בכבישים: אירוע קשה ומחריד התרחש בשעות הצהריים בכביש 65, סמוך לעוקף עפולה, כאשר נהג משאית כבן 54 איבד את חייו באופן טראגי בעת ששהה בשולי הכביש. הדיווח הראשוני על התאונה הקטלנית התקבל במוקדי ההצלה והחירום סביב השעה 13:30, כאשר עוברי אורח ונהגים שחלפו במקום דיווחו על הולך רגל שנפגע בעוצמה רבה מרכב פרטי בעת שעמד מחוץ לרכבו.
עם קבלת הדיווח הקשה, הוזעקו במהירות למקום כוחות רפואה מגוונים, בהם חובשים ופראמדיקים של מגן דוד אדום ממרחב גלבוע, יחד עם חובשי יחידת האופנועים של מד"א וכונני ארגון 'הצלה'. בהגיעם לזירת האירוע הקשה, נחשפו הצוותים למראה מחריד: נהג המשאית היה שרוע על אבני השפה בסמוך למשאיתו כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה, ולאחר שספג חבלה רב-מערכתית קשה ביותר כתוצאה מעוצמת הפגיעה של הרכב החולף.
הצוותים הרפואיים החלו מיד בביצוע בדיקות מקיפות בשטח בניסיון להעניק סיוע מציל חיים, אולם אופי הפציעות והנזק הרב-מערכתי היו קריטיים במיוחד, ולצערם של הנוכחים במקום לא נותר לצוותים אלא לקבוע את מותו בזירה.
מתחקור ראשוני של הנסיבות עולה כי נהג המשאית זיהה תקלה טכנית ברכבו הכבד – ככל הנראה תקר בגלגל – והחליט לעצור בשול הדרך כדי לנסות לטפל בבעיה ולהחליף את הגלגל הפגום. בעודו עומד לצד המשאית ומתחיל בפעולות התיקון, רכב פרטי שנסע במהירות על הכביש הבינעירוני לא הספיק לבלום או לסטות, ופגע בו בעוצמה רבה.
מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו אף הם לזירה הקשה ופעלו לאורך זמן רב בטיפול בכבוד המת, תוך איסוף הממצאים הרבים מהכביש תחת הנחייתו של מפקד זק"א מחוז צפון, הרב אנשל פרידמן. במקביל, כוחות משטרה ובוחני תנועה שהגיעו לזירה החלו בחקירת נסיבות התאונה והגורמים שהובילו לסטיית הרכב או לחוסר הזיהוי של האדם ששהה בשול.
האסון הכבד הזה מדגיש מחדש את הסכנה האיומה והמוכרת הטמונה בעצירה ובשהייה בשולי דרכים מהירות. מומחי בטיחות בדרכים וארגוני ההצלה ששבו והזהירו בעקבות המקרה הקשה, מציינים כי עצירת רכב בשול הדרך – ובפרט במקטעים בינעירוניים עמוסים שבהם נעים כלי רכב במהירות גבוהה – מהווה סכנת נפשות ממשית. השהייה מחוץ לרכב לצורך טיפול בתקלה, החלפת גלגל או אפילו ההמתנה לחילוץ, חשופה לחלוטין לתנועה החולפת, כאשר די בהיסח דעת קל של נהג חולף כדי להוביל לטרגדיה קטלנית. בארגוני ההצלה מחדד כי במקרה של תקלה המחייבת עצירה בשול, יש להדליק אורות מצוקה, ללבוש אפוד זוהר, לצאת מהרכב מצדו הימני ולהתרחק ככל הניתן מעבר לגדר הבטיחות אל מקום מוגן.
מה שמחדד עוד יותר את גודל הכאב והחרדה באזור הוא העובדה כי מדובר בהרוג שני באותו ציר תנועה בתוך פחות מ-24 שעות. רק אמש נהרג באותו כביש 65 רוכב אופנוע בתאונה דרכים קטלנית נוספת. הרצף המדאיג של התאונות הקטלניות באותו המקטע מעורר דאגה עמוקה בקרב תושבי האזור וצוותי החירום, שנדרשים שוב ושוב להתמודד עם זירות קשות במיוחד. ברקע האירועים הקשים, קוראים גורמי ההצלה והאכיפה לציבור הנהגים לגלות ערנות יתרה, לשמור על ריכוז מלא בנהיגה, להאט באופן משמעותי כשמזהים רכב עומד בשול ולהקפיד על משמעת זהירות מוגברת כדי למנוע את האסון הבא.
2 תגובות