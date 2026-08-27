קטל בלתי פוסק בכבישים: אירוע קשה ומחריד התרחש בשעות הצהריים בכביש 65, סמוך לעוקף עפולה, כאשר נהג משאית כבן 54 איבד את חייו באופן טראגי בעת ששהה בשולי הכביש. הדיווח הראשוני על התאונה הקטלנית התקבל במוקדי ההצלה והחירום סביב השעה 13:30, כאשר עוברי אורח ונהגים שחלפו במקום דיווחו על הולך רגל שנפגע בעוצמה רבה מרכב פרטי בעת שעמד מחוץ לרכבו.

עם קבלת הדיווח הקשה, הוזעקו במהירות למקום כוחות רפואה מגוונים, בהם חובשים ופראמדיקים של מגן דוד אדום ממרחב גלבוע, יחד עם חובשי יחידת האופנועים של מד"א וכונני ארגון 'הצלה'. בהגיעם לזירת האירוע הקשה, נחשפו הצוותים למראה מחריד: נהג המשאית היה שרוע על אבני השפה בסמוך למשאיתו כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה, ולאחר שספג חבלה רב-מערכתית קשה ביותר כתוצאה מעוצמת הפגיעה של הרכב החולף.

הצוותים הרפואיים החלו מיד בביצוע בדיקות מקיפות בשטח בניסיון להעניק סיוע מציל חיים, אולם אופי הפציעות והנזק הרב-מערכתי היו קריטיים במיוחד, ולצערם של הנוכחים במקום לא נותר לצוותים אלא לקבוע את מותו בזירה.

מתחקור ראשוני של הנסיבות עולה כי נהג המשאית זיהה תקלה טכנית ברכבו הכבד – ככל הנראה תקר בגלגל – והחליט לעצור בשול הדרך כדי לנסות לטפל בבעיה ולהחליף את הגלגל הפגום. בעודו עומד לצד המשאית ומתחיל בפעולות התיקון, רכב פרטי שנסע במהירות על הכביש הבינעירוני לא הספיק לבלום או לסטות, ופגע בו בעוצמה רבה.

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מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו אף הם לזירה הקשה ופעלו לאורך זמן רב בטיפול בכבוד המת, תוך איסוף הממצאים הרבים מהכביש תחת הנחייתו של מפקד זק"א מחוז צפון, הרב אנשל פרידמן. במקביל, כוחות משטרה ובוחני תנועה שהגיעו לזירה החלו בחקירת נסיבות התאונה והגורמים שהובילו לסטיית הרכב או לחוסר הזיהוי של האדם ששהה בשול.