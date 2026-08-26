תינוק בן חצי שנה הגיע בתחילת השבוע לבית החולים הציבורי אסותא אשדוד לאחר שבמשך כחודש וחצי סבל משיעול מתמשך, צפצופים וקוצר נשימה. במהלך התקופה פנו הוריו מספר פעמים לקבלת טיפול רפואי והוא טופל באינהלציות ובתרופות, אך ללא שיפור משמעותי. בהמשך נוספו גם הקאות.

עם הגעתו למלר"ד בבית החולים בוצע לתינוק צילום, ובו התגלה גוף זר חריג בוושט: חבילת סיכות מהדק. חלק מהסיכות נותרו מחוברות זו לזו, ואחרות נפרדו וננעצו בדופן הוושט.

בשל מיקום הסיכות ומצבו הנשימתי של התינוק הוחלט להעבירו בדחיפות לחדר הניתוח. בהליך השתתפו צוותים מתחומי גסטרואנטרולוגיה ילדים, אף אוזן גרון וריאות, יחד עם צוות ההרדמה, בין היתר בשל החשש כי חלק מהסיכות הגיעו גם לדרכי הנשימה.

במהלך פעולה מורכבת שנמשכה כשעה וחצי נשלפו הסיכות בזו אחר זו, לרבות סיכות שהיו נעוצות בדופן הוושט.

השהייה הממושכת של הסיכות בגופו של התינוק כבר גרמה לפגיעה מקומית, בצקת, דלקת וזיהום באזור. לאחר הוצאתן הוא טופל באנטיביוטיקה, בתרופות להפחתת חומציות, בסטרואידים ובאינהלציות. בשלב הראשון הוא אף הוזן באמצעות זונדה כדי לאפשר לוושט להתאושש ולהחלים.

ד"ר חני אוליבסטון, מנהלת היחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד: "התינוק הגיע אלינו לאחר תקופה ארוכה של שיעול, קוצר נשימה וצפצופים שלא חלפו למרות הטיפולים שקיבל. במקרה של תינוק, שאינו יכול לספר מה קרה או אם בלע דבר מה, חשוב לזכור שגם גוף זר יכול לגרום לתסמינים מתמשכים. במקרה הזה הסיכות כבר גרמו לדלקת, זיהום ובצקת בוושט ומצבו הנשימתי של התינוק לא היה טוב. לשמחתנו הצלחנו להוציא את כל הסיכות. המסר להורים הוא פשוט: כשיש תסמינים שנמשכים ולא משתפרים כמצופה, חשוב להמשיך ולברר את הסיבה".