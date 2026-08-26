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החשוד נעצר

עובדת בנק בתל אביב נדקרה על-ידי לקוח | פונתה במצב בינוני

עובדת בנק בדרך שלמה בתל אביב, בת 45, נדקרה הבוקר על ידי לקוח ופונתה לבית החולים במצב בינוני כשהיא סובלת מפציעה חודרת | המשטרה עצרה חשוד בדקירה (חדשות)

3תגובות
זירת האירוע בתל אביב (צילום: תיעוד מבצעי מד״א)

דקירה בתוך בנק: עובדת בנק בדרך שלמה בתל אביב, בת 45, נדקרה הבוקר (רביעי) על ידי לקוח ופונתה לבית החולים במצב בינוני. חשוד בדקירה נעצר על ידי המשטרה.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני ופינו אותה לבית החולים וולפסון כשהיא במצב בינוני עם פציעה חודרת.

שוטרים שהגיעו לזירה, עצרו את החשוד בדקירה - גבר בן 67, ובנוסף נתפסה הסכין עמה על פי החשד דקר את העובדת.

הסכין שנתפסה (צילום: דוברות המשטרה)

ממד"א נמסר כי "בשעה 11:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על אישה שנפצעה באירוע אלימות בדרך שלמה בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב, אישה בת 45 במצב בינוני, עם פציעה חודרת".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע דקירה בבנק ברחוב סלמה בתל אביב. כוחות הגיעו למקום במידי ועצרו את החשוד, בן 67. וסכין נתפסה. הפצועה פונתה במצב בינוני לקבלת טיפול רפואי. הרקע פלילי".
תל אביבדקירהבנק

3 תגובות

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2
דחוף משיח
מ.י
1
67 לא יאומן 67...
שיע
חתיכת נבלה כנראה שאת הפנסיה שלו יקבל אחרי סורג ובריח הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם
צמח סניור

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