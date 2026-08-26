ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה הערב (רביעי) לשידור חי "לייב" חריג בחשבון הטיקטוק הרשמי שלו. המהלך, שנועד ליצור תקשורת ישירה, בלתי אמצעית ובזמן אמת עם עשרות אלפי הצעירים והגולשים בפלטפורמה, ערב הבחירות, עורר עניין רב וגרר אלפי תגובות ובקשות לעלייה משותפת לשידור.

הלייב כלל בין היתר רגע אנושי קל של הסתגלות לממשק הטכנולוגי: כשביקש לענות לשיחה נכנסת של אחת הגולשות, תהה נתניהו בקול כיצד מאשרים את קבלת השיחה ("הלו? אני אלחץ?"), בעוד אנשי המטה נשמעים ברקע כשהם מסבירים לו בקצרה על איזה לחצן במסך ללחוץ ("תעשה Dismiss... עכשיו תלחץ על הירוק"). מיד לאחר מכן התחברה השיחה בצורה חלקית ופתחה שיח פתוח מול הגולשת.

מהעבר השני של השידור עלתה ליאור, נערה צעירה כבת 17 מנס ציונה. ברגע שהבינה כי הצליחה להתחבר אל ראש הממשלה, התקשתה להסתיר את תדהמתה והגיבה בקריאת "אוי מיי גאד" נרגשת. נתניהו בירר עמה את פרטיה האישיים, שאל לגילה ולמקום מגוריה, והחמיא לעיר נס ציונה כשהוא מציין בחיוך כי מדובר במקום מקסים ומוכר.

בהמשך השיחה עברו השניים לשוחח על לימודיה בתיכון ועל מקצועות הלימוד המועדפים עליה, כשראש הממשלה מעודד אותה להמשיך ולהשקיע. לאחר מכן גלשה השיחה לעבר עתידה הצבאי וגיוסה הצפוי לצה"ל. משבירר נתניהו כי הנערה הצעירה עדיין לא גיבשה החלטה לגבי התפקיד בו הייתה רוצה לשרת, בחר לנצל את הבמה ולהעניק לה עצה אישית ומעשית לחיים.

ראש הממשלה הדגיש באוזניה כי הרבה יותר קל להשיג יעדים ולהגיע למקומות משמעותיים כאשר יודעים מראש מהי המטרה: "תדעי לך, יש עוד זמן, אבל תדעי שהרבה יותר קל להגיע לאנשהו אם תדעי לאן את רוצה ללכת".

נתניהו המליץ לה לנצל את הזמן שנותר, להתייעץ עם ההורים, החברות והחברים, והוסיף בטון מחויך כי אמנם אין ביכולתו לתת לה פתק רשמי מהמורה או מהרופא, אך תכנון מוקדם יסייע לה להשיג שירות צבאי מעניין וממצה הרבה יותר. השיחה הסתיימה באיחולי בהצלחה חמים מצידו של ראש הממשלה.