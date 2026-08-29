גשמים והצפות: סערה חורפית חריגה מכה הלילה בישראל

מערכת גשם חורפית חריגה במיוחד לעונה צפויה להגיע לישראל החל מהלילה (בין שבת לראשון), כאשר גשמים יירדו לפרקים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. המערכת תלווה ברוחות מתחזקות ובסופות רעמים בודדות, עם חשש ממשי להצפות מקומיות בערים ולשיטפונות פתאומיים בנחלי מזרח הארץ.

על פי התחזית המעודכנת של השירות המטאורולוגי, הגשמים יתחילו לרדת משעות הערב של מוצאי שבת, כאשר שיא המערכת צפוי להתרכז בלילה ובשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון. המערכת החריגה מגיעה בעקבות חדירת אפיק רום לאזור, המביא עמו מסת אוויר קרה במיוחד בשכבות הגבוהות של האטמוספירה.

המפגש בין האוויר הקר בגובה לבין הקרקע החמה יוצר אי-יציבות אטמוספרית חריפה ומערבולת תרמית, המביאה למזג אוויר פעיל האופייני לתחילת החורף ולא לאמצע הקיץ. התופעה נדירה במיוחד לחודש אוגוסט, שבו בדרך כלל שולטת באזורנו הרמה הסובטרופית המונעת התפתחות ענני גשם.

שיא הגשמים בגליל ובגולן

שיא המערכת צפוי להתמקד בגליל המערבי והעליון וכן בגולן, שם צפויים גשמים חזקים במיוחד שעלולים לגרום להצפות נרחבות. בשאר חלקי הארץ ירדו גשמים בכמויות פחותות מכפי שהוערך תחילה, אך משבי רוח עוצמתיים המגיעים למהירות של כ-70 קמ"ש עלולים לגרום להגבלות קשות בראות ובנהיגה.

קיים חשש ממשי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף ובמרכזי הערים, במיוחד באזורים שבהם מערכות הניקוז לא מוכנות לקליטת כמויות גשם משמעותיות בתקופה זו של השנה. בנוסף, קיים סיכון לשיטפונות פתאומיים בנחלי מזרח הארץ, שם הקרקע היבשה עלולה להקשות על ספיגת המים.