בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבת

אירוע חריג ומטריד התרחש בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר ילדה כבת 3 נפגעה מרכב במהלך הפגנות סוערות שפרצו במקום. הילדה נפצעה באורח קל ופונתה לבית החולים שניידר בפתח תקווה, כשמצבה מוגדר יציב.

על פי הנתונים שהתקבלו, האירוע התרחש סמוך לשעת סיום תפילת ערבית, כאשר המתיחות בשכונה החלה לבעוח בעקבות הצבת מכולות בנייה ענקיות בכניסה לשכונה. המכולות הוצבו במהלך יום שישי, וחסמו לחלוטין את צירי התנועה באזור.

בדקות הקריטיות שלפני כניסת השבת, נסגר גשר הרב לנדא לתנועה באמצעות המכולות, לאחר שתושבים חילונים בשכונה פרצו בכוח את מחסומי הבטיחות שהוצבו במקום. המתיחות הלכה והסלימה, כאשר בשלב מסוים רכב נסע הלוך ושוב בכביש השכונתי במהירות גבוהה.

במהלך הנסיעה הסוערת, הרכב פגע בילדה הצעירה, מה שהצית גל זעם נוסף בקרב התושבים. בעקבות הפגיעה, תושבים זועמים חסמו את הכבישים, והמצב בשטח הפך נפיץ ביותר.

דודי גולדברג, תורן השבת של ארגון 'הצלה', העניק לילדה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח, יחד עם צוותי חובשים של מד"א. לאחר הטיפול הראשוני, הילדה פונתה באמבולנס לבית החולים שניידר בפתח תקווה להמשך בדיקות והשגחה רפואית.

פעילות משטרתית בשבת

בעקבות סכנת החיים המיידית והמצב הנפיץ שנוצר, כוחות גדולים של משטרה נאלצו לפעול במהלך השבת עצמה כדי לטפל במפגע החמור ולפנות את החסימות. במסגרת הפעילות, הוזזו מכולות הבנייה שהונחו בכניסה לשכונה.

במקביל, כוחות הביטחון איתרו ועצרו את נהג המשאית שהניח את המכולות במקום. בחקירתו הראשונית טען הנהג כי פעל בשליחותה הישירה של העירייה. השטח נותר מתוח גם לאחר פינוי הפצועה, כשהרשויות נערכות להמשך התפתחויות.

יצוין כי אירועים דומים של מתיחות בין תושבים חרדים וחילונים בשכונות מעורבות התרחשו בעבר במספר ערים ברחבי הארץ, אך הפגיעה בילדה הצעירה מעלה את חומרת המקרה הנוכחי.

מעיריית בני ברק נמסר: "מתחם הסופרים היא שכונה שרובה המוחץ מורכב מתושבים שומרי שבת, המבקשים לשמור על צביון השכונה בשבתות ובמועדי ישראל. לשם כך, אישרה ועדת התנועה העירונית את סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת, לצד השארת כניסה ויציאה פתוחה דרך מתחם דיזיין סנטר המעניקה מענה לתושבים"

לצד זאת, "מצער מאוד לראות שישנם גורמים שאינם מכבדים את ההסדרים, מפרים את החוק העירוני, מנסים ללבות אש ולייצר פרובוקציות מיותרות בשטח. התנהלות פרועה זו חוצה קווים אדומים וגובה מחיר כבד: בשבת הקודמת הותקף באכזריות תושב השכונה, חובש מד"א ואח במקצועו, על ידי פורע חוק באמצעות מפתח שבדי והוזקק לתפרים בראשו ואילו בשבת זו נפגעה ילדה מתאונה בשל נהיגה פראית וחוסר זהירות בשכונה"

לסיום נמסר: "העירייה קוראת לכלל תושבי השכונה לנהוג באחריות: לשמור בקפידה על החוק העירוני, להקפיד על ההסדרים הקיימים, לשמור על חיי אדם, לכבד זה את זה ולחיות בשכנות טובה. לא נאפשר לאף גורם להפוך את השכונה לזירה המסכנת את חיי התושבים וילדיהם"