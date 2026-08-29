מחאות ליד קפה הסמטה בשבת ( צילום: אורן בן הקון / פלאש 90 )

כשרות חרדים חוסמים בשעה זו את הכניסה לירושלים ליד גשר המיתרים, במחאה על נסיעת אוטובוסים בשבת קודש. החסימה החלה בשעות אחר הצהריים המאוחרות של השבת, כאשר עשרות מפגינים התייצבו בצמתים מרכזיים והחלו לחסום את התנועה.

על פי הדיווחים, המפגינים מביעים מחאה נחרצת על המשך תחבורה ציבורית בשבת, תופעה שלטענתם פוגעת בקדושת היום ובאופי היהודי של העיר הקודש. החסימה גרמה לעיכובים משמעותיים בתנועה באזור, כאשר כלי רכב נאלצו לחפש מסלולים חלופיים.

מחאות נגד הגיוס, אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כשעה לאחר תחילת החסימה, ודקות ספורות לפני צאת השבת, הודיעה המשטרה כי "כוחות מתוגברים בדרכם למקום על מנת לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה". גורמי ביטחון מסרו כי הם פועלים בזהירות רבה בשל הרגישות של השעה, תוך ניסיון למנוע עימותים. הרגל נתקעה במסילה: 311 אלף שקל על תאונת עבודה דניאל הרץ | 20:23 התגובה המרגשת של עינב צנגאוקר לחיסול המחבל שהחזיק את בנה ב. ניסני | 27.08.26 מחאות דומות התקיימו בשבועות האחרונים במספר מוקדים בירושלים, כאשר הציבור החרדי מביע התנגדות עזה לפעילות תחבורה ציבורית בשבת. בשבוע שעבר נרשמו מקרי ונדליזם נגד בית קפה שפתח בשבת, כאשר אישה בת 75 נעצרה בחשד למעורבות באירועים. המתיחות סביב נושא חילול השבת בירושלים ממשיכה להסלים, כאשר גורמים בציבור החרדי מדגישים כי לא ישלימו עם המצב הקיים. מנגד, גורמים אחרים טוענים כי יש לאפשר חופש תנועה גם בשבת, במיוחד לאוכלוסיות שאינן שומרות מצוות.

החסימות בכביש 4 ( צילום: יענקי לוין )

כוחות המשטרה הגיעו למקום זמן קצר לאחר צאת השבת והחלו בפעולות לפיזור ההפגנה. גורמים במשטרה הבהירו כי לא יאפשרו חסימות כבישים והפרעה לסדר הציבורי, תוך שהם מדגישים את זכות ההפגנה החוקית.