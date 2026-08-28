ברוך דיין האמת: בעיה"ק ירושלים נפטר הבוקר הרה"ח המפורסם ר' פסח קרישבסקי זצ"ל, מזקני וחשובי תושבי עיר הקודש ומדמויות ההוד, החן והחסד הוותיקות בעיר, כשהוא בן 90 בפטירתו.

המנוח זצ"ל היה מחובר בכל נימי נפשו להוויה הירושלמית האותנטית. במשך עשרות שנים שימש כמתופף המיתולוגי בשמחות, בחתונות, בטישים ובאירועים בבירה, והיה מוכר לכל בכינויו האהוב והבלתי נשכח "הפויקער הירושלמי". בתוף הידוע שלו הרנין לבבות, הלהיט את השמחה הטהורה מתוך צהלה ואהבת ישראל יוצאת דופן.

בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו, האישה החשובה מרת חיה ברכה ע"ה, בתו של הרב חיים רובינפיין ז"ל, שנפטרה בשנת תשפ"א.

מכריו וידידיו מספרים על יהודי ירא שמיים בתכלית, תמים בדרכיו, מאיר פנים לכל אדם, אשר פיו לא פסק מלהודות להקב"ה. הוא החזיק במידות תרומיות של פשטות, ענווה ועין טובה, והיה אהוב על כל מכריו. במהלך חיו היה קשור בלב ונפש לגאב"ד 'העדה החרדית' בעל ה'מנחת יצחק' זצ"ל, ששימש כגבאו, וכן היה דבוק בכל נפשו בגאב"ד 'שערי טוביה' זצ"ל, כשמידי שבוע היה פוקד את ביתו בשכונת גוש 80.

שמו של ר' פסח זצ"ל נחקק בזיכרון הציבורי בפרק הירואי ומרגש בימי גל הטרור של תשע"ו. בבוקרו של יום ג' תשרי תשע"ו, עמד בתחנת האוטובוס ברחוב מלכי ישראל בשכונת גאולה בירושלים, לצד בן דודו הרה"ג רבי ישעיהו עקיבא קרישבסקי הי"ד. מחבל נתעב שדהר במכוניתו דרס את השניים בעוצמה, ולאחר מכן יצא כשהוא חמוש בסכין קצבים והתנפל עליהם באכזריות. בן דודו נרצח במקום על קידוש השם, ואילו ר' פסח נפצע באורח קשה מאוד ופונה במצב אנוש לבית החולים הדסה עין כרם.

בבית החולים התחוללו סביב מיטתו ניסים גלויים. כנגד כל התחזיות הרפואיות, ותודות לתפילות הרבות של הציבור, שרד את הפציעות הקשות, התאושש בצורה מפליאה וקם על רגליו. עוד כשהיה מאושפז במחלקה, הניף בגלוי את דגל כבוד השמיים והשבת, כשיצא במחאה נמרצת ובעוז חסידי נגד חילולי שבת, תוך שהוא מקדש שם שמיים ברבים ומצהיר כי זכות שמירת השבת היא המגן והמחסה של עם ישראל.

עם שחרורו מבית החולים, חזר אל מקום הפיגוע ברחוב מלכי ישראל כשהוא מלווה מבני משפחתו ומכריו, ובירך בהתרגשות ובדמעות שליש את ברכת "שעשה לי נס במקום הזה". לאחר שיקומו המופלא, שב ר' פסח אל התוף ואל הבמות, כשהוא ממשיך לשמח חתנים וכלות.

בחייו עבר טרגדיות קשות כששיכל שניים מילדיו: בתו האישה החשובה מרת חוה סערל יהודית שטרן ע"ה, אשת הגאון רבי חיים שטרן (מחשובי רבני קהילת המתמידים), ובנו הרה"ח רבי חיים שלום קרישבסקי זצ"ל (מחשובי חסידי רחמסטריווקא). ר' פסח קיבל את הגזירות הקשות באמונה יוקדת ובדומיה, והמשיך בעבודת הקודש.

הוא הותיר אחריו דורות ישרים ומבורכים, בנים ובנות, נכדים ונינים הממשיכים בדרכו הטהורה בדרך התורה והחסידות.

ת.נ.צ.ב.ה.