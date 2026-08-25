חמותו של יענקי דסקל; מרת שרה טסלר ע"ה נפטרה בפתע פתאום

ברוך דיין האמת: הלילה הלכה לעולמה בפתע פתאום האשה החשובה מרת שרה טסלר ע"ה, אלמנת המנהל האגדי של 'מלון ויז'ניץ' הרה"ח ר' אליעזר טסלר ז"ל, כשהיא בת 89 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בפתח תקווה לאביה הרה"ח ר' יוסף הרשקוביץ ז"ל, מדמויות ההוד של הציבור החרדי בדור הקודם. היא הייתה נצר לשושלת המפוארת לבית שיק, כאשר זקנה היה אחיו של הרה"ק המהר"ם שיק זי"ע.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הרה"ח ר' אליעזר טסלר ז"ל. לאחר נישואיהם קבעו את משכנם בפתח תקווה. על אף שגדלה בבית הונגרי ובעלה הגיע מבית חסידי ויז'ניץ, התבטלה אליו כליל במסירות ובאהבה.

סיפור מפורסם השזור בימי קדם בפתח תקווה מספר כי באחד מחגי הפורים, ביקש האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע מבעלה להתחיל לחבוש שטריימל בשבתות. עד מאורע זה נהג לחבוש כובע, והשטריימל נחשב אז למלבוש נדיר ברחובות פתח תקווה. המנוחה ע"ה הסכימה מיד לבקשת הרבי, וכבר לחג הפסח באותה שנה חבש בעלה שטריימל, כשהוא מראשוני התושבים בעיר שצעדו כך בגאון ובעוז בשבתות וימים טובים.

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בהמשך השנים העתיקו את מגוריהם לקריית ויז'ניץ בבני ברק. בעלה ז"ל מונה לנהל את 'מלון ויז'ניץ' המפורסם, תפקיד אותו מילא במשך עשרות בשנים. המנוחה ע"ה עמדה לימינו בכל עת, ויחד עשו חסד לאלפים בצנעה ובפשטות, הרחק מעין הפרסום.

כל חייה חינכה את ילדיה בדרך ישראל סבא, ביראת שמיים טהורה ובמידות טובות. היא זכתה לראות את כל בניה וחתניה הולכים בדרך הישרה ומפארים את עולם התורה והחסידות.

אמש, (שני), בחצות הלילה חשה ברע ונפטרה בפתע פתאום בביתה ברחוב אהבת שלום בבני ברק. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, אך למגינת לב בני משפחתה נגזרה הגזירה והיא השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

המנוחה ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך:

בניה: הרב ברוך טסלר והרב ישראל טסלר.

חתניה: הרה"ח ר' שלמה פוקס ממונטריאול, הרה"ח ר' אלימלך ברנד, משב"ק ראש ישיבות ויז'ניץ הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, והרה"ח ר' יעקב יהודה דסקל, בעל המנגן והמשורר לבית ויז'ניץ.

מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 11:00 מבית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לעבר בית החיים 'סגולה' בפתח תקווה, שם תיטמן לצד בעלה ז"ל.

בני המשפחה ישבו שבעה בביתה, ברחוב אהבת שלום 24 בבני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.