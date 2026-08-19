מדינת משטרה: הטכנולוגיה מפתח-תקווה שמסעירה את אוסטרליה

סערה באוסטרליה סביב טכנולוגיה ישראלית: משטרת ניו סאות' ויילס צפויה לקבל יכולות מתקדמות יותר לחילוץ וניתוח מידע ממכשירים דיגיטליים במסגרת המאבק בפשיעה מאורגנת.

במרכז הדיון נמצאת סלברייט, חברת טכנולוגיה ישראלית המפתחת כלים לזיהוי פלילי דיגיטלי ולחילוץ מידע מטלפונים ומכשירים אלקטרוניים. המהלך עורר ביקורת מצד הסנאטור דייוויד שוברידג', שטען כי המשטרה תוכל להשתמש בטכנולוגיה כדי להגיע למידע המצוי בטלפונים במסגרת סמכויות חדשות. לדבריו, מדובר בהרחבה משמעותית של יכולות המעקב והחקירה הדיגיטליות של המשטרה. סלברייט, שמרכזה בפתח תקווה, החלה את דרכה בתחום העברת המידע בין טלפונים סלולריים, ובהמשך הפכה לאחת החברות המזוהות בעולם עם חקירות דיגיטליות וחילוץ מידע ממכשירים. סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 כמו תמונות, הודעות, מסמכים, נתוני מיקום ויישומים שונים יכולים להכיל כיום כמויות עצומות של מידע אישי.

הטכנולוגיה של החברה משמשת גופי אכיפה וחקירה ברחבי העולם. הכלים שלה נועדו לאפשר איסוף, ניתוח וניהול של ראיות דיגיטליות, ובמקרים מסוימים גם חילוץ מידע ממכשירים שנעולים או מוגנים באמצעי אבטחה.

בניו סאות' ויילס, הממשלה הציגה את הרחבת היכולות כחלק ממאבק בפשיעה מאורגנת. הממשלה הודיעה על השקעה של 126.2 מיליון דולר אוסטרלי במשטרה ובוועדת הפשיעה של המדינה, כאשר חלק משמעותי מהתקציב מיועד לשדרוג תשתיות טכנולוגיות, מערכות ראיות דיגיטליות וכלים פורנזיים.

הממשלה טוענת כי עולם הפשיעה השתנה וכי עבריינים משתמשים בטלפונים מוצפנים, בפלטפורמות דיגיטליות ובאינטרנט האפל כדי לתכנן ולבצע עבירות חמורות. מבחינת הרשויות, היכולת להגיע לראיות שנמצאות במכשירים דיגיטליים הפכה לכלי מרכזי במאבק בפשיעה מאורגנת.

מנגד, מבקרים מזהירים כי ככל שהמשטרה מקבלת יכולת טכנולוגית עמוקה יותר לחדור למכשירים, כך עולה גם השאלה היכן עובר הגבול בין חקירה לגיטימית לבין פגיעה בפרטיות.

ממשלת ניו סאות' ויילס עצמה ציינה כי בעוד שבעבר טלפון שנתפס בידי המשטרה הכיל בדרך כלל עשרות גיגה־בייטים, כיום מכשיר מקביל עשוי להכיל עד 1–2 טרה־בייט של מידע.