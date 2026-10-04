גל מחאות אלים פורץ בימים האחרונים בבתי הספר התיכוניים ברחבי צרפת, כאשר כ-400 מוסדות חינוך נסגרו או נחסמו לחלוטין. משרד הפנים הצרפתי דיווח על כ-3,000 מעצרים של בני נוער מאז תחילת האירועים, לצד נפגעים רבים הכוללים למעלה מ-300 שוטרים ועשרות לוחמי אש, מורים ותלמידים.

התלמידים והצוותים המנהליים מוחים על המחסור החמור במורים, הצפיפות בכיתות והתשתיות הלקויות במוסדות הלימוד. תלמיד בן 17 משטרסבורג תיאר את המצב: "אנחנו 35 תלמידים בכיתה. אין מספיק שירותים, ויש נזילות מים בחלק מהחדרים. הבניין מתפורר, הקפטריה קטנה מדי. יש אפס תקציב, אפס משאבים".

חלק מהמורים בחרו להתייצב לצד התלמידים במתחמי החסימות. ז'ולייט אסטוויל, מורה לספרדית מפריז, מסרה: "אני כאן פשוט כדי לספק הגנה, ליצור חוצץ בין המשטרה לתלמידים. היום זה עבר בשלום, זה הולך טוב, אבל אני חושבת שהמורים שמגיעים לחסימות באים באמת כדי להגן על הצעירים שלנו".

המורה סנדרה שמפן-סלר הוסיפה כי "האלימות מצערת, אבל... כשהדרישות אינן נשמעות במשך שנים, ובהתחשב בהקשר הפוליטי והגאופוליטי, ישנם מספר תנאים שמכניסים... תלמידים למצב של חרדה אמיתית".

ברחבי המדינה נרשמו מספר אירועים אלימים חמורים. בעיר נאנט הוצתה מבואת בית ספר, מה שהוביל לסגירתו למשך חודש. בעיר מרסיי נשפך בנזין על מנהל בית ספר במהלך ניסיון הצתה, ומשאית כיבוי אש שהגיעה לטפל בשריפה אחרת הותקפה ונשרפה בידי מפגינים.