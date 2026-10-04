פריז - התחקיר המטלטל של אתר החקירות הצרפתי Mediapart על עברו של נשיא מפלגת הימין הקיצוני "האיחוד הלאומי" (RN), ז'ורדן ברדלה, הפך לדרמה פוליטית שמאיימת על קמפיין הנשיאות של מנהיגת הסיעה, מרין לה פן.

יום חמישי: חשיפת צילומי המסך והראיות המשפטיות

לאחר שברדלה דחה את ההאשמות הראשוניות וטען כי מדובר ב"זיופים גסים" ובניסיון סיכול פוליטי, פרסם עיתון התחקירים ביום חמישי את הוכחות האוטנטיות:

צילומי המסך והקובץ המקורי: העיתון חשף לציבור את צילומי המסך הישירים מתוך השיחות הקבוצתיות ב-Messenger, לצד קובץ יצוא נתונים רשמי (Meta Export) שנלקח מחשבון של אחד המשתתפים בשיחה.

העיתון חשף לציבור את צילומי המסך הישירים מתוך השיחות הקבוצתיות ב-Messenger, לצד קובץ יצוא נתונים רשמי (Meta Export) שנלקח מחשבון של אחד המשתתפים בשיחה. אימות נוטריוני: המערכת הציגה מסמך חתום מטעמו של רשם הוצאה לפועל/נוטריון משפטי בצרפת (Huissier), אשר אישרר כי הקבצים וההודעות מקוריים, מופיעים בשרתים ולא עברו עריכה גרפית.

המערכת הציגה מסמך חתום מטעמו של רשם הוצאה לפועל/נוטריון משפטי בצרפת (Huissier), אשר אישרר כי הקבצים וההודעות מקוריים, מופיעים בשרתים ולא עברו עריכה גרפית. התוכן: ההודעות שנחשפו כוללות אמירות קשות המייחסות ליהודים שליטה בבנקים וקנוניות עולמיות, שנכתבו בין השנים 2013 ל-2015.

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בין היתר נכתב: "אם מסתכלים על הדברים מנקודת מבט תלמודית, היהודי צריך לשלוט בגוי".

השתיקה המתוחה של מרין לה פן

בעוד התחקיר מכה גלים והמערכת הפוליטית בצרפת סוערת, מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן שמרה בתחילה על שתיקה תקשורתית בולטת.

העובדה שלה פן בחרה שלא להגיב מיד לפרסום צילומי המסך עוררה גל שמועות והערכות. לה פן, שהקדישה את השנים האחרונות למהלך של "נורמליזציה" (Dédiabolisation) – ניקוי המפלגה מהתבטאויות אנטישמיות ואכזריות שהיו מזוהות עם אביה, מייסד המפלגה ז'אן-מארי לה פן – מצאה את עצמה במלכוד אסטרטגי.

יום שבת: מפגן התמיכה והכרזת המלחמה

השתיקה נשברה בסוף השבוע. במפגן תמיכה מתוכנן לצדו של ברדלה, פרסמה לה פן הודעה גלויה והתייצבה בגבה מלא מאחורי שותפה הפוליטי והמועמד שלה לתפקיד ראש הממשלה:

לה פן הצהירה כי יש לה "אמון מוחלט" בברדלה והגדירה את הדיווחים כ"מתקפה מתוזמרת, נואשת ומלוכלכת" שנועדה לפגוע במפלגה לקראת הבחירות.

לה פן וברדלה הבהירו כי המפלגה מגישה תביעות דיבה ותביעה פלילית בגין זיוף מסמכים, והאשימו את כלי התקשורת בניהול "מלחמה כוללת" נגד הימין בצרפת.

למרות הודעת התמיכה, הפרשנים בצרפת מציינים כי חשיפת צילומי המסך מעמידה את מנגנון יחסי הציבור של המפלגה במבחן הקשה ביותר שפגש בשנים האחרונות.