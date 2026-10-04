כדור אש מהשמים: הנהגים עצרו בחריקות בלמים

תיעוד דרמטי מקייב מציג את הרגע שבו כלי טיס רוסי פוגע בגשר הצפון, אחד מעורקי התחבורה החשובים בבירת אוקראינה, כאשר כלי רכב עדיין נעים על הכביש. בפיצוץ נראים הבזק אש ועשן עולים מאזור הגשר, כאשר התנועה נעצרת בעקבות הפגיעה.

לפי הדיווחים העדכניים, לא מדובר באירוע בודד. בימים האחרונים הגביר הצבא הרוסי את התקיפות נגד הגשרים החוצים את נהר הדנייפר בקייב. ב־3 באוקטובר נפגע גשר הצפון מכלי טיס בלתי מאויש רוסי מונע בסילון, כאשר הכביש ורשת החשמל העילית של הטרוליבוסים ניזוקו והתנועה בגשר הופסקה. שני בני אדם נפגעו באותה תקיפה. גם ב־4 באוקטובר דווח על פגיעה נוספת בגשר הצפון, כאשר כלי טיס רוסי פגע שוב במשטח הכביש. ראש העיר קייב, ויטלי קליצ'קו, מסר כי כוחות החירום הוזעקו למקום.

כדור אש ענק באמצע היום: הנהגים עצרו בחריקות בלמים - צילום: רשתות חברתיות כדור אש ענק באמצע היום: הנהגים עצרו בחריקות בלמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

גשר הצפון מחבר בין הגדה השמאלית והגדה הימנית של קייב וחוצה את הדנייפר. משמעותו עבור העיר גדולה במיוחד, שכן חלק ניכר מתושבי קייב מתגוררים בגדה המזרחית ונעים מדי יום לעבר מרכז העיר והגדה המערבית. לפי רויטרס, יותר משליש מתושבי קייב, המונה כ־3 מיליון בני אדם, מתגוררים בגדה השמאלית.

הפגיעה בגשר הצפון מגיעה לאחר סדרת תקיפות גם נגד גשר הדרום. בתוך ימים ספורים נפגעו כמה מגשרי קייב, והתקיפות גרמו להגבלות תנועה משמעותיות. הרשויות נאלצו לשנות מסלולי אוטובוסים וטרוליבוסים ולהגביל את המעבר בחלק מהגשרים.

באוקראינה חוששים כי המטרה אינה בהכרח להרוס לחלוטין את הגשרים, אלא לפגוע ביכולת של קייב להתנהל כרגיל, לשבש את התנועה ולהפעיל לחץ על העיר. מומחה תעופה אוקראיני אמר כי השמדת גשר גדול באמצעות ראש קרבי של כלי טיס בלתי מאויש היא משימה קשה מאוד, ולכן סדרת התקיפות עשויה להיות מכוונת יותר לשיבוש וללחץ פסיכולוגי מאשר להריסה מוחלטת.