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"חסר כל היגיון"

חודשים לאחר הירי לעיני המצלמות: המשפחה תובעת את ממשל טראמפ

בתביעות שהגישה המשפחה נטען כי סוכן הגירה הפעיל כוח מופרז כשירה למוות ברנה גוד בת ה־37, אם לשלושה, במהלך פעילות אכיפה במיניאפוליס בינואר.

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תיעוד הירי בהילוך איטי
תיעוד הירי בהילוך איטי| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

משפחתה של רנה ניקול גוד, בת 37 ואם לשלושה, הגישה תביעות פדרליות נגד ממשל טראמפ ונגד סוכן ICE ג׳ונתן רוס, שירה בה למוות במיניאפוליס בינואר. בתביעות נטען לשימוש מופרז בכוח ולרשלנות בלתי חוקתית, והמשפחה דורשת פיצויים ומשפט בפני חבר מושבעים.

גוד נורתה ב־7 בינואר במהלך מבצע אכיפה נגד מהגרים. הירי התרחש ב־7 בינואר 2026 בדרום מיניאפוליס. בסרטונים מהאירוע נראים סוכנים מתקרבים לרכב ודורשים מגוד לצאת ממנו. גוד נסוגה מעט לאחור, ולאחר מכן שילבה להילוך קדמי וסובבה את ההגה ימינה, כשהרכב מתחיל להתקדם.

בשלב הזה הסוכן ג׳ונתן רוס, שהיה מול חלקו הקדמי של הרכב, שלף את אקדחו וירה. לפי ניתוח הסרטונים שפורסם, נשמעו שלוש יריות, וגוד נפגעה בראש ובגופה.

רנה ניקול גוד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הרשויות הפדרליות טענו לאחר מכן כי הרכב סיכן את רוס וכי הירי נעשה מתוך הגנה עצמית. מנגד, סרטונים מזוויות שונות הראו את גוד מסובבת את הרכב הרחק מרוס, והמשפחה טוענת כי היא ניסתה להתרחק מהמקום ולא לפגוע בו.

גוד פונתה לבית החולים במצב אנוש, אך מתה מפצעיה. אחיה, ברט גאנגר, אמר: ״מה שקרה לרנה היה חסר כל היגיון... משהו חייב להשתנות עכשיו״.

בבית הלבן דחו את התביעות כ״חסרות בסיס״ והודיעו כי הממשל יגן על עצמו בנחישות. ICE לא מסרה תגובה, בעוד המשרד לביטחון המולדת ממשיך לטעון כי הירי היה שימוש מוצדק בכוח.
מיניאפוליס
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