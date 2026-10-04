הכביש התפוצץ: סילון מים אדיר הפתיע את הנהגים | צפו

רגעים דרמטיים נרשמו בכביש הראשי באזור לאס וגאס דה טאריבה שבמדינת טצ'ירה בוונצואלה, לאחר שצינור מים ראשי התפוצץ בעוצמה וגרם לסילון מים אדיר לפרוץ מתוך הכביש. הזרם החזק הרים את האספלט והציף בתוך דקות רחובות, בתי עסק וכלי רכב באזור.

האירוע התרחש ביום שלישי, 22 בספטמבר, בעקבות קרע בצינור בקוטר כ־42 אינץ' של מערכת המים האזורית. בתיעוד מהמקום נראית עמודת מים המתנשאת לגובה רב, בעוד זרם המים סוחף עמו אבנים ושברי אספלט.

לפי דיווחי כלי התקשורת המקומיים, שלושה בתי עסק ניזוקו וכלי רכב נפגע. אדם אחד, מאבטח בן 59, נפצע בראשו לאחר שנפגע מאבנים שהועפו כתוצאה מעוצמת הזרימה, ופונה לקבלת טיפול רפואי.

בעקבות הפיצוץ הופסקה באופן זמני אספקת המים ליישובים באזור. צוותי חירום ורשויות מקומיות הגיעו למקום, הפעילו משאבות ניקוז והחלו בעבודות חפירה ותיקון במטרה להחזיר את אספקת המים.

זה אינו המקרה הראשון שבו הצינור באזור קורס. לפי דיווחים מקומיים, קטע אחר של אותה מערכת נפגע בחודשים האחרונים, וגם בעבר נרשמו תקלות חוזרות בצינור.