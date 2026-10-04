כוח G עצום על הגוף: זה מה שהרגישו הנוסעים בזמן צלילת המטוס 

נוסעי טיסת פליי דובאי FZ1073 חוו רגעים של אימה צרופה באוויר, שיהיה ניתן להשוותם רק לנפילה חופשית ברכבת הרים אנכית. המטוס צלל כ-16,000 רגל, שהם 4,877 מטרים, בתוך כ-30 שניות בלבד, במה שהפך לסיוט פתאומי עבור כל מי שהיה על הסיפון.

מדריך התעופה אלברטו פדואנלי, הבעלים של ALPA Simulation באנגליה, שחזר את הצלילה בסימולטור טיסה והסביר את התחושות הקשות שעברו על הנוסעים. "צלילה של 16,000 רגל (4,877 מטרים) במשך 30 שניות תרגיש כאילו אתה על רכבת הרים אנכית מאוד, מאוד," אמר פדואנלי.

הוא ציין כי השילוב של המהירות והזווית יצר עומס פיזי כבד ביותר על יושבי המטוס. "ההבדל הוא שברכבת הרים אתה יודע מה קורה," הסביר פדואנלי, והוסיף כי בנפילה פתאומית "אתה מרגיש את כוח ה-G השלילי על הגוף שלך." עבור נוסעים שלא היו חגורים, "הגוף שלך פשוט יתרומם מהמושב."

הצלילה החדה החלה לאחר שטייס המשנה, המאם אל-המאמי, אזרח עומאן, תקף את הקברניט באמצעות גרזן חירום במהלך הטיסה שהייתה בדרכה מדובאי לישראל. התובע הכללי של איחוד האמירויות הגדיר את האירוע כ"פיגוע טרור" בהמשך להכרזה דומה מצד ישראל. לפני שהחל הניווט כלפי מטה, הטייס האוטומטי נותק והמטוס האיץ במהירות.

הצלה דרמטית: עובר אורח עצר ברגע האחרון נהגת מדריסה אכזרית אריה רוזן | 16:33

כפי שדווח, האסון נמנע לאחר שהנוסעים על הסיפון פעל בהחלטיות והשתלטו על טייס המשנה. לאחר מכן, צוות טייסים רזרבי שהיה במטוס הצליח ליישר את כלי הטיס ולהביאו לנחיתה בטוחה. פדואנלי ציין כי "זה היה לא פחות מנס שאיש לא נפגע מלבד הקברניט, למרבה הצער, ושני טייסים היו על המטוס."

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לעמידות כלי הטיס ברשת החברתית. "זה היה מפגן מדהים של תכנון ועיצוב מבני מדויק וחזק," כתב טראמפ, והוסיף כי המטוס "הצליח לעמוד בכוחות G ובעומס הרבה מעבר למה שתוכנן וצופה ממנו."

ברקע האירוע, רשויות החקירה ממשיכות לבדוק את עברו של אל-המאמי. התברר כי הוא עבר הכשרה קצרה בחברת רויאל אייר מרוק בשנת 2025 אך לא התקבל לעבודה, למד ניהול תעופה מרחוק בבריטניה, וכעת נבדקים גם קשריו לאוסטרליה, שם למד בעבר באוניברסיטה במלבורן.