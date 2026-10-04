הצלה דרמטית: עובר אורח עצר ברגע האחרון נהגת מדריסה אכזרית

תיעוד חריג מפונקה סיטי שבמדינת אוקלהומה בארצות הברית מציג רגעים דרמטיים, שבהם עובר אורח התערב בניסיון לעצור נהגת שלפי החשד ניסתה לדרוס את בן זוגה לשעבר.

בסרטון נראית מכוניתה של הנהגת מתקדמת לעבר האיש, בעוד נהג רכב שטח אדום מתנגש בה כדי לעצור אותה ולמנוע את המשך האירוע.

בהמשך השתמשו גם שוטרים ברכב שטח משטרתי מוסווה כדי לבלום את המכונית. האיש לא נפגע באירוע, והשוטרים עצרו את הנהגת, רות אן הרפר בת 61.

נגד הרפר הוגשו כתבי אישום בגין שתי עבירות של תקיפה באמצעות נשק מסוכן, גרימת נזק בזדון לרכוש, נהיגה תחת השפעת סמים ונהיגה מסוכנת. לפי מסמכי בית המשפט, השוטרים מצאו תרופות מרשם ברכב, ואחד השוטרים ציין כי הנהגת הייתה תחת השפעת חומר כלשהו ולא הייתה מסוגלת לנהוג בבטחה.