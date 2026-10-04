אישה מוסלמית ממוצא אלג'ירי שהשתתפה כפי הנראה בפרעות בצרפת בשבת, הכריזה ברשתות החברתיות כי האשמים למהומות - הם הציונים | "צרפת נשלטת בידי הישות הציונית", היא אמרה, וקראה להצביע למלנשון בבחירות | בהמשך התיעוד היא נראית משתתפת בפרעות כשפניה מכוסות (חדשות)
כ-400 בתי ספר תיכוניים נסגרו או נחסמו לחלוטין ברחבי צרפת | אש הוצתה ברחובות ובחזיתות של בתי הספר, רכבי חירום וכבאות הושחתו או הוצתו | כ-3,000 תלמידים נעצרו, למעלה מ-300 שוטרים נפצעו | התלמידים מוחים על מחסור במורים, צפיפות בכיתות ותשתיות לקויות (בעולם)
לפי רוב הסקרים והתחזיות, מארין לה פן עושה את דרכה בצורה בטוחה להפוך לנשיאה הבאה של צרפת | החלק המדאיג בסקרים הוא שבמקום השני נמצא איש השמאל הקיצוני, האנטישמי ז'אן לוק מלנשון, אותו היא מנצחת בסיבוב השני "בהליכה" (חדשות)