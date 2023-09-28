דו"ח המבקר ותגובת הסניגוריה חושפים מציאות של ריגול המוני. מיליוני תוצרי מידע אישי נשאבו ללא אישור, מיקרופונים הופעלו מרחוק, וב-40% מהמקרים נאסף מידע אסור על פי חוק. הסניגוריה הציבורית במתקפה חסרת תקדים: "פגיעה אנושה בזכויות חוקתיות" | המשטרה: "כל האירועים שנבדקו , בוצעו ע״י המשטרה כחוק , מכח צווים שיפוטיים ועפ״י פרשנות משפטית" (חוק ומשפט)
הממשלה צפויה לאשר הבוקר את הצעת שר המשפטים יריב לוין להקים ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת פגסוס, שתבחן את השימוש בתוכנות רוגלה על-ידי המשטרה | היועמ"שית והשב"כ מתנגדים להקמת הוועדה ובמשטרה מאיימים בגל התפטרות (חדשות, פוליטי)