'האח הגדול' גרסת המשטרה: המחדל הטכנולוגי שמסעיר את המדינה

משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

מדינת ישראל התעוררה הבוקר (שלישי) למציאות מטלטלת שנחשפת בדו"ח מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. הדו"ח, שבוחן את פעילות הסייבר המשטרתית, חושף כי במשך שנים פעלה המשטרה בתוך "מערב פרוע" טכנולוגי, תוך שהיא חודרת למכשירים פרטיים ושואבת מידע בהיקפים דמיוניים ללא סמכות חוקית.

המספרים המזעזעים: 7.5 מיליון תוצרים ו-50 טרה-בייט של ריגול בעקבות פרסום הדו"ח, יוצאת הסניגוריה הציבורית במתקפה חריפה וחושפת נתונים שמעמידים את הפרטיות של כל אזרח בסכנה. לפי הסניגוריה, המשטרה בנתה "מפלצת מידע" שחורגת מכל פרופורציה: שאיבת מידע המונית: בתוך שלוש שנים בלבד נאספו למעלה מ-7.5 מיליון תוצרי מידע על אזרחים באמצעות כלי אחד בלבד.מחסני נתונים לא חוקיים: המשטרה צברה כ-50 טרה-בייט של חומרים, שרובם לפי המבקר היו אמורים להימחק ("ביעור") על פי דין אך נותרו במערכות.יעד לכל מחאה: מתוך כ-9,500 יעדים להאזנה, ב-40% מהמקרים הושג מידע מסוג שהחוק אוסר במפורש לאסוף.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המיקרופונים נפתחו מרחוק: ריגול ללא פיקוח

הדו"ח מאשש כי המשטרה הפעילה "יכולות אקטיביות" פולשניות, הכוללות הפעלת מיקרופונים של טלפונים מרחוק ללא ידיעת בעליהם. הסניגוריה הציבורית מתריעה כי מדובר בכשל רב-מערכתי: "קיימים כשלים חמורים בפיקוח ובבקרה. המשטרה הפעילה כלים על בסיס פרשנות מנהלית עצמאית, ללא גיבוי של סמכות בחוק".

הממצאים חושפים כיצד עקפה המשטרה את שומרי הסף:

שימוש בכלים אסורים: שלושה אמצעי ריגול הופעלו מבלי שקיבלו אישור מהגורמים המשפטיים הבכירים ביותר.עקיפת הייעוץ המשפטי לממשלה: ארבעה אמצעים נוספים הוכנסו לשימוש בהסתמך על אישור פנימי של המשטרה בלבד.זלזול בנהלים: בכשליש מהמקרים שדרשו אישור פרקליט לביצוע האזנות בעבירות רגישות – לא נמצא אישור כזה כלל.

"צורך בפיקוח חיצוני עכשיו"

הסניגוריה הציבורית, שמתריעה על המחדל כבר שנים, דורשת כעת שינוי רדיקלי: הקמת מערך פיקוח חיצוני למשטרה שיבדוק כל כלי טכנולוגי לפני כניסתו לשימוש. "הדוח החמור מציב סימן שאלה על התנהלות משטרת ישראל", נמסר מהסניגוריה. "אי אפשר להמשיך להסתמך על פרשנות פנימית של המשטרה בזמן שזכויות חוקתיות נרמסות".

האם הממצאים יובילו לפסילת ראיות בתיקים פליליים רגישים? הדרמה המשפטית רק מתחילה, והכדור עובר כעת לפתחם של שר המשפטים והשר לביטחון לאומי שיידרשו להסביר איך הפכה המשטרה ל"אח גדול" ללא רשות.

ממשטרת ישראל נמסר:

משטרת ישראל הינה גוף אוכף חוק וככזה , כלל האירועים שנבדקו במסגרת הביקורת, בוצעו ע״י המשטרה כחוק , מכח צווים שיפוטיים ועפ״י פרשנות משפטית.

דו״ח המבקר עוסק רובו ככולו באירועים ישנים מהשנים 2016-2021 ובסוגיות שכולן כבר נבחנו לעומק במסגרת עבודת וועדת מררי.

כלל לקחי דו״ח מררי שפורסם באוגוסט 2023, יושמו ותוקנו לאחר פרסומו, עוד בשנת 2023 ואף המבקר מתייחס לכך.

בתוך כך, פותחו מנגנוני פיקוח ובקרה משופרים- פנים ארגונית וגם בין ארגוניים, המיושמים בדקדקנות וכן

הובהרו נהלים ותהליכי עבודה.

אשר להתייחסותו של המבקר בנוגע לצורך המהותי בהחזרת הכלים הטכנולוגים שנלקחו מהמשטרה בשנת 2022 וטרם הוחזרו ואשר להתייחסותו להעדר חקיקה מותאמת, נצטרף ונדגיש כי מצב זה פוגע בחברה כולה וחייב להשתנות.

העדר כלים טכנולוגים והעדר חקיקה המותאמת להתפתחות יכולות הסייבר של ארגוני הפשיעה, כובלים את ידי המשטרה במאבקה בפשיעה החמורה ופוגעים קשות בסיכול ארועי אלימות חמורים ובחקירתם.

נוסיף ונציין כי הביקורת בחרה להציג תמונה חלקית ביותר ולא להתייחס לעשייה החיובית של המשטרה להצלת חיי אדם ולאתגרים יוצאי הדופן עמם מתמודדת המשטרה במאבקה נגד הפשיעה החמורה, כל זאת במשאבים חסרים וחקיקה ארכאית שאינה תואמת למציאות.

משטרת ישראל תמשיך לפעול לקידום חקיקה רלבנטית ולהחזרת הכלים הטכנולוגיים לשימושה ותשתף פעולה בשקיפות מלאה עם ביקורות, מתוך מחויבות לפעול עפ״י חוק ולהציג תהליכים מקצועיים הנהוגים בארגון.