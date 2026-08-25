אבל בעולם החסידות: בבורו פארק הסתלק לבית עולמו האדמו"ר מצאנז גריבוב, הגה"צ רבי ברוך הלברשטאם זצ"ל, כשהוא בן 70 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בחודש אייר בשנת תשט"ו בברוקלין, כבנו הבכור של אביו האדמו"ר מצאנז גריבוב זצ"ל, ולרבנית ע"ה בת הגה"ח רבי ליפא מאנן זצ"ל, ששימש כרב בעיירה קוואטשהאז בהונגריה לאחר המלחמה.

בבחרותו למד בישיבת סאטמר, והיה מקושר בכל נימי נפשו להרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע. בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו הרבנית שתחי', בתו של הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוטנברג זצ"ל מקאסאן.

כל ימיו עבד את בוראו בהצנע לכת, והרבה בצדקה וחסד הרחק מעין הפרסום. בחייו הפרטיים היה מסתפק במועט וחי בצורה פשוטה ביותר, באותה דירה קטנה שבה התגורר מאז נישואיו. באופן מיוחד הצטיין במידת הכנסת אורחים למעלה מן המשוער; לפני כ-25 שנה יסד יחד עם רעייתו את אימפריית החסד "הכנסת אורחים דברוקלין", כשהוא מספק אש"ל מלא, דירות וארוחות כיד המלך למשולחים, גבאי צדקה וכל מר נפש. הרבי עמד בעצמו על המשמר לוודא כי כל הדורך על סף מפתנו יוצא שבע ומסודר, ואף היה מכתת את רגליו בעצמו לגייס כספים למטרה זו.

בשנת תש"פ, במסע הלוויית אביו האדמו"ר מצאנז גריבוב זצ"ל, הוכתר לממלא מקומו בבית המדרש דחסידי צאנז ברחוב 48 בבורו פארק, שם כיהן באדמו"רות בשש השנים האחרונות על דרך אבותיו הקדושים. לפני כמעט שנתיים אובחן במחלה הקשה, ובתקופה האחרונה הידרדר מצבו והחולשה גברה. כלל ישראל העתיר לרפואתו, אך נגזרה גזירה והוא החזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הרבי זצ"ל הותיר אחריו את אמו הרבנית הישישה שתחי', רעייתו הרבנית שתחי', ודור ישרים מבורך. בניו: הרה"צ רבי חיים יואל (חתן הגה"צ רבי שמחה בונם פישער ממאטרסדורף), הרה"צ רבי יעקב (חתן הגה"צ אב"ד קשאנוב), הרה"צ רבי משה שמואל (חתן הגה"צ רבי לייבוש איליאוויטש משאמשאן) והרה"צ רבי סיני (חתן הגה"צ רבי נטע לנדא, מחבר ספר 'נר יהושע').

חתניו: הרה"ג רבי משה זנוויל ברונשטיין (בן הרה"ג רבי אברהם יצחק ברונשטיין מרבני ויז'ניץ מונסי), הרה"ג רבי אהרן אריה לייבוש זינגר (בן הגה"צ אב"ד וראש ישיבת אלכסנדר) והרה"צ רבי יוסף ישראל טייטלבוים (בן הרה"צ רבי אלחנן חיים טייטלבוים). כמו כן הותיר את אחיו האדמו"רים מצאנז קריניץ, בני תורה צאנז, צאנז ויליאמסבורג, צאנז סטרופקוב, צאנז מונסי, צאנז סטטן איילנד, צאנז קריית יואל וצאנז גריבוב, וגיסיו האדמו"רים והרבנים מאלכסנדר, קולומייא, וונגרוב, דושינסקיא בורו פארק, גלוגוב וראש ישיבת נייטרא.

אחיו, האדמו"ר מצאנז גריבוז קריית יואל השיא אמש את בתו.

מסע הלוויה יצאה הערב (שני, שעון ארה"ב) בשעה 10:30 מבית מדרשו ברחוב 48 פינת שדרה 16 בבורו פארק, אל עבר בית החיים בניו ג'רזי.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.