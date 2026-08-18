ברוך דיין האמת: בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק הלכה לעולמה בשיבה טובה, כשהיא בת 93 בפטירתה, הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה – בתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל ואלמנת הגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל.

ביום רביעי האחרון עוד זכתה להשתתף בשמחת האירוסין של נכדה האחרון. יום למחרת חשה ברע, התמוטטה במעונה ומאז החמיר מצבה הרפואי והיא אושפזה בבית החולים. במהלך הימים האחרונים התאספו צאצאיה הרבים ומתפללים רבים סביב מיטתה לאמירת פרקי תהילים, והלילה (שבין שלישי לרביעי) השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה.

הרבנית ע"ה נולדה בירושלים של מעלה בג' בטבת תרצ"ג לאביה, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, ולאמה מרת שיינא חיה ע"ה, בתו של אגדת החסד הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין זצ"ל - "אבי האסירים".

בילדותה ובבחרותה גדלה על ברכי אביה ואמה הדגולים, כשהיא סופגת עמקות בתורה, דרך ארץ ומסירות נפש אדירה לתורה מתוך הדחק והסתפקות במועט.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, הגאון רבי יוסף ישראל ישראלזון זצ"ל. יחד הקימו בית נאמן על אדני התורה, היראה והחסד. במשך עשרות שנים התגוררו ברחוב חזון איש 5 בבני ברק, כשהם דרים בשכנות קרובה לראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

למרות מגוריה בבני ברק, סדר יומה של הרבנית ע"ה היה שזור במסירות אדירה לכבוד אביה, הגרי"ש אלישיב זצ"ל. פעמיים בשבוע הייתה נוסעת במיוחד מביתה בבני ברק לבית אביה בירושלים, כדי לטפל בכל צורכי הבית.

סביב דרך הילכותיה עם אביה הגדול התהלכו סיפורים מופלאים הדואגים להמחיש את גודל הערכתה לתורתו.

במהלך חייה שמחה בשמחת צאצאיה אך גם ידעו חייה מכאוב וייסורים כאשר ישבה שבעה על אחיותיה: הרבנית מרת בת שבע אסתר קנייבסקי ע"ה, הרבנית מרת לאה אויערבאך ע"ה, הרבנית מרת דינה עטיל ברלין ע"ה והרבנית מרת שושנה זילברשטיין ע"ה, וכן על אחיה הגאונים: רבי שלמה זצ"ל ורבי אברהם זצ"ל.

הרבנית ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים וחתנים מרביצי תורה ותלמידי חכמים מופלגים:

בנה הגאון רבי דב ישראלזון, מחשובי תלמידי החכמים. בנה הגאון רבי אברהם צבי ישראלזון, רב חניכי רבינו חיים עוזר. בנה הגאון רבי שלמה ישראלזון, מפקח חינוכי בת"ת 'אביעזרי-הליכות שמואל'. בנה הגאון רבי ליפא ישראלזון. וחתנה הגאון רבי דוד סופר, רב קהילת 'אלפי מנשה' בבני ברק.

כמו כן הותירה אחריה את אחיה: הגאון רבי משה אלישיב והגאון רבי בנימין דוד אלישיב, ואחותה תבלחט"א הרבנית רימר שתחי'.

ת.נ.צ.ב.ה.