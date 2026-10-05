ברוך דיין האמת: הבוקר (שני) נפטרה בשיבה טובה האשה הצדקנית והחשובה מרת שושנה רוזא זומר ע"ה, אלמנתו של החסיד הוותיק הרה"צ רבי צבי הלוי זומר זצ"ל, מדמויות ההוד והפאר בקרתא דשופריא עיה"ק ירושלים.

המנוחה ע"ה עמדה כל ימיה לימין בעלה הגדול, שהיה ידוע כאיש מורם מעם, מזקני חשובי חסידי ויז'ניץ. יחדיו, מתוך אמונת צדיקים תמימה ודבקות מוחלטת בדרך ישראל סבא, גידלו את צאצאיהם לתורה, ליראת שמים טהורה ולחסידות.

ביתם בירושלים היה שם נרדף לתמימות ולהליכה בדרכי ה'. בעלה המנוח זצ"ל הלחין את הניגון המפורסם המלא בכיסופין המושר בערגה בחצר הקודש ויז'ניץ על הפסוק: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו".

חייה של האשה הצדקנית היו רצופים במסכת של ייסורים ויגון, אותם קיבלה באצילות נפש נדירה ובקבלה מוחלטת של דין שמים. לפני למעלה משני עשורים שכלה את בתה, הרבנית הצדקנית מרת וייס ע"ה. בעת פטירתה, עוד בעלה המנוח חי, ושניהם קיבלו יחד את הבשורה הקשה, והמשפט שאמרה אז נצרבו בזיכרון המשפחה כרגע של אמונה יוקדת, כאשר פנתה לבעלה לפני ההלוויה במשפט מצמרר: "השטן רוצה שנכעס כעת על הקב"ה, בוא נראה לו שאנחנו לא כועסים", והשניים קיבלו את הדין באהבה ובשתיקה.

לאחר פטירת בעלה, הוכה בית המשפחה בשנית בשכול קשה, כאשר בנה, הרה"ג ר' כתריאל שאול הלוי זומר זצ"ל, ששימש כמשגיח רוחני בישיבת ויז'ניץ בבני ברק נפטר לבית עולמו. גם פטירה זו עברה עליה בדומייה ובאמונת אומן, והיא המשיכה להוות עוגן של חיזוק, אמונה וחינוך טהור לכל צאצאיה. כן כאשר נפטרה עליה כלתה, אשת בנה יבלחט"א הרב מאיר, המשיכה בדרכה להחדיר אמונה וביטחון לצאצאיה.

על אף התלאות הרבות, זכתה לראות עולמה בחייה וברוך ה' הותירה אחריה דור ישרים מבורך, ואף זכתה לראות דור חמישי של צאצאים ההולכים בדרך ה'.

היא הותירה אחריה את יבדלחט"א בנה הרב מאיר זומר, מחשובי חסידי ויז'ניץ - סקולען, ובנותיה הנשואות לרבנים חשובים, דיינים ומרביצי תורה.

מסע ההלוויה יצא היום (שני) בשעה 15:00 מבית ההלוויות שמגר בירושלים לעבר בית העלמין 'הר המנוחות', שם תוטמן לצד בעלה ובנה זצ"ל

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.