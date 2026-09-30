אשת חבר חמותו של האדמו"ר מקארלין; הרבנית רבקה שטיינוורצל ע"ה הלכה לעולמה ב.ד.ה. מארה"ב מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת רבקה שטיינוורצל ע"ה • המנוחה זכתה להינשא לגדולי עולם, והעמידה דור ישרים מבורך • חתנה הגדול, האדמו"ר מקרלין סטולין • ההלוויה היום בבורו פארק (דיין האמת)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 08:39