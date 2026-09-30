ברוך דיין האמת: מארה"ב מגיעה הבשורה המרה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת רבקה שטיינוורצל (רבינוביץ) ע"ה, שהלכה לעולמה בשיבה טובה. המנוחה ע"ה הייתה בתו של הרב החסיד רבי נפתלי הערץ ניצליך ז"ל.
בזיווג ראשון הייתה אשת חבר להרה"ג רבי משה דוד שטיינוורצל זצ"ל, ראש ישיבת "עץ חיים" באבוב, ומייסדו של בית המדרש המפורסם "בית אפרים" בברוקלין. לאחר פטירתו בשנת תשנ"ב, זכתה להינשא בזיווג שני (בשנת תשנ"ה) להאדמו"ר בעל ה"מבשר טוב" מביאלה זצ"ל.
במשך עשרות שנים עמדה לימין בעליה הגדולים, גדולי התורה והחסידות, וזכתה לחנך את ביתה לתורה ועבודה במסירות נפש עילאית.
המנוחה הותירה אחריה דורות ישרים ומבורכים, שושלת מפוארת של רבנים, אדמו"רים, ובראשם חתנה, האדמו"ר מקרלין סטולין.
מסע ההלוויה ייצא היום, יום שלישי דחול המועד סוכות בארה"ב (יום רביעי בארץ), בשעה 11:30 בבוקר, מבית המדרש "בית אפרים" 2802 Ave J, Brooklyn, N.Y.
ת.נ.צ.ב.ה.
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